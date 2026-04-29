Konya’da o kurumun müdürü istifa etti! Memur olarak çalışacak

Konya’da o kurumun müdürü istifa etti! Memur olarak çalışacak

Konya Dini İhtisas Merkezi Müdürü Salih Doğan, müdürlük görevinden affını talep ederek görevinden ayrıldı. Doğan'ın talebi doğrultusunda bugün itibarıyla müdürlük görevi sona erdi.

GÖREV SÜRECİ VE TEŞEKKÜR MESAJI

Görev süresi boyunca merkezde yapılan çalışmalara katkı sunan Salih Doğan'a, hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi. Kurum tarafından yapılan açıklamada, Doğan'a bundan sonraki görev hayatında sağlık, huzur ve başarı temennileri iletildi.

SALİH DOĞAN'DAN DUYGUSAL VEDA PAYLAŞIMI

Salih Doğan, yaptığı açıklamada 2023 yılından bu yana sürdürdüğü müdürlük görevinden affını talep ettiğini ve Konya Dini İhtisas Merkezi'nde Eğitim Görevlisi olarak görevine devam ettiğini belirtti.

Görev sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Doğan, destek veren tüm yöneticilere ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek,

"Hamd vesilesi.. 2023 yılından bugüne uhdemize tevdi edilen Konya Dini İhtisas Merkezi Müdürlüğü görevimden affımı talep edip İhtisas Merkezimizde Eğitim Görevlisi olarak başlamış bulunmaktayım. 
Bizlere böylesi bir görevle güzel hizmetler yapabilme imkan ve fırsatı sağlayan Akademi Başkanımız başta olmak üzere Kıymetli Büyüklerimizin her birine en kalbî şükranlarımı sunuyorum.
"Omuzlarımıza yüklenen bu yükü mahcup ve mahzun olmadan bir muhataba yükleyebilme" duasıyla çıktığımız,  "sonu cennete gidecek bir yol yapabilme azim ve gayretiyle çalıştığımız"
bu görevde bizleri mahcup etmeyen Rabbime sonsuz Hamd-ü senâlar olsun. 
Her daim desteklerini yakînen hissettiğim Sayın Akademi Başkanımıza, Daire Başkanlarımıza, Eğitim Görevlisi Hocalarımıza ve mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum..'' ifadelerini kullandı.

