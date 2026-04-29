GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,071 TL
EURO
52,685 TL
STERLİN
60,977 TL
GRAM
6.612 TL
ÇEYREK
10.908 TL
YARIM
21.704 TL
CUMHURİYET
42.719 TL
KONYA Haberleri

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Başkan Altay duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Nisan ayı hafızlık eğitimi desteği kapsamında önemli bir sosyal destek ödemesinin gerçekleştirildiğini duyurdu. Altay, toplam 3.853 öğrencinin hesabına 7 milyon 729 bin 118 lira yatırıldığını açıkladı.

HAFIZLIK EĞİTİMİNE GÜÇLÜ DESTEK

Başkan Altay, yapılan desteklerin hafızlık eğitimi alan öğrenciler için büyük bir katkı sağladığını belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime yönelik projelere öncelik vermeye devam ettiğini ifade etti. Bu kapsamda düzenli olarak sağlanan maddi desteklerle öğrencilerin eğitim süreçlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

3 BİN 853 ÖĞRENCİYE MADDİ KATKI

Nisan ayına ilişkin ödeme detaylarını paylaşan Altay, toplamda 3.853 öğrencinin bu destekten faydalandığını ve hesaplara 7 milyon 729 bin 118 lira yatırıldığını söyledi. 

"HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN” MESAJI

Başkan Altay açıklamasında, "Nisan ayı hafızlık eğitimi desteği kapsamında 3.853 öğrencimizin hesabına toplam 7 milyon 729 bin 118 lira yatırdık. İlim yolunda emek veren tüm öğrencilerimize hayırlı ve bereketli olsun.” ifadelerini kullandı.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER