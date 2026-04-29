Başkan Altay duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Nisan ayı hafızlık eğitimi desteği kapsamında önemli bir sosyal destek ödemesinin gerçekleştirildiğini duyurdu. Altay, toplam 3.853 öğrencinin hesabına 7 milyon 729 bin 118 lira yatırıldığını açıkladı.

Başkan Altay, yapılan desteklerin hafızlık eğitimi alan öğrenciler için büyük bir katkı sağladığını belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime yönelik projelere öncelik vermeye devam ettiğini ifade etti. Bu kapsamda düzenli olarak sağlanan maddi desteklerle öğrencilerin eğitim süreçlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Nisan ayına ilişkin ödeme detaylarını paylaşan Altay, toplamda 3.853 öğrencinin bu destekten faydalandığını ve hesaplara 7 milyon 729 bin 118 lira yatırıldığını söyledi.

Başkan Altay açıklamasında, "Nisan ayı hafızlık eğitimi desteği kapsamında 3.853 öğrencimizin hesabına toplam 7 milyon 729 bin 118 lira yatırdık. İlim yolunda emek veren tüm öğrencilerimize hayırlı ve bereketli olsun.” ifadelerini kullandı.

(Meltem Aslan)