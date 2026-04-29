Konyalı bakan acı haberi böyle paylaştı!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya'nın Çumra ilçesinde görev yapmış emekli ilkokul öğretmeni Ayşe Akça'nın vefatı üzerine bir taziye mesajı yayımladı.

Çiftçi, ilk eğitim yıllarında kendisine rehberlik eden öğretmeninin hem mesleki emeği hem de insani değerleriyle hayatında derin bir iz bıraktığını ifade etti.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ'DEN TAZİYE

Bakan Mustafa Çiftçi, yayımladığı mesajda Ayşe Akça'nın vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, kendisine Allah'tan rahmet diledi. Çiftçi, öğretmeninin hayatı boyunca öğrencilerine yalnızca akademik bilgi değil, aynı zamanda ahlaki değerler de kazandırdığını vurguladı.

ÖĞRETMEN AYŞE AKÇA'NIN EĞİTİM MİRASI

Konya Çumra'daki Okçu Şehit Mehmet Kefeli İlkokulu'nda görev yapan Ayşe Akça'nın, mütevazı şartlarda büyük bir özveriyle çalıştığı ve çok sayıda öğrenci yetiştirdiği belirtildi. Akça'nın eğitim hayatı boyunca sabır, şefkat ve ahlak temelli bir yaklaşım benimsediği ifade edildi.

Çiftçi mesajında, "İlkokul yıllarımda bizlere yalnızca harfleri değil; edebi, sabrı ve güzel ahlâkı öğreten, geçtiğimiz günlerde hastanede kendisini ziyaret ederek hayır duasını aldığım kıymetli Ayşe öğretmenimin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.

Konya Çumra'daki Okçu Şehit Mehmet Kefeli İlkokulu'nun mütevazı sınıflarında emeği, şefkati ve hayırla yoğrulmuş gayretiyle bizlere ilim ve ahlâk mirası bırakan öğretmenimin, yetiştirdiği her öğrencide sadaka-i cariyesinin yaşamaya devam ettiğine inanıyorum.

Hakk'a yürüyen kıymetli öğretmenime Yüce Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyor; mekânının cennet, makamının âli olmasını niyaz ediyorum. Ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum.'' ifadelerini kullandı

AİLEYE VE SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI

Bakan Çiftçi, Ayşe Akça'nın ailesine ve sevenlerine sabır dileyerek, merhumenin mekânının cennet, makamının ise âli olmasını temenni etti. Öğretmenin vefatı, eğitim camiasında ve onu tanıyan çevrelerde derin bir üzüntüyle karşılandı.

(Meltem Aslan)