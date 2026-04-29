Konya’da tır devrildi! O anlar saniye saniye kaydedildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, U dönüşü yapmak isteyen bir TIR devrildi. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

KAVŞAKTA KONTROLDEN ÇIKTI

Kaza, dün öğle saatlerinde ilçede bulunan MEDAŞ Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün U dönüşü yapmak istediği TIR, manevra sırasında dengesini kaybederek kontrolden çıktı ve yan yatarak devrildi.

KAZA ANI KAMERADA

Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, TIR'ın dönüş esnasında savrularak devrildiği anlar net şekilde görüldü. Görüntüler, kazanın nasıl gerçekleştiğini gözler önüne serdi.

SÜRÜCÜ YARA ALMADAN KURTULDU

Kazada TIR sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu ve olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşlar hızla olay yerine gelerek ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, gerekli incelemeleri gerçekleştirdi.

(Ali Asım Erdem)