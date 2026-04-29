Bu telefonları kullananlar dikkat! 2 gün sonra kapanacak

Türkiye’ye yurt dışından kaçak olarak getirilen telefonların iletişime kapatılması için iki gün kaldı.Yurt dışı telefonlara ilişkin Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun taraması devam ediyor.

Yurda giriş yapan ve SIM Kart vasıtasıyla sinyal aldığı tespit edilen, Türkiye'ye kayıtlı olmayan IMEI'ye sahip cihazlar için verilen 120 günlük sürenin sonuna yaklaşıldı.2 gün sonra 120 günlük süre sona erecek ve kaçak diye tabir edilen telefonlar iletişime kapatılacak.

HANGİ TARİH BAZ ALINMALI?

Ocak 2026 tarihi itibarıyla kaçak telefon sahiplerine BTK tarafından gelen SMS tarihinin baz alınması gerekiyor. 5 Ocak 2026 tarihinde gelen SMS ile kaçak telefonun kaydettirilmesi uyarısı yapıldıysa 5 Mayıs 2026 tarihine kadar telefon iletişime açık kalabiliyor.

MAYIS AYINDA ALAN UZUN KULLANIYOR

Telefonu 1 Mayıs'ta aldığınız varsayılırsa ilk 4 aylık süreç 31 Ağustos 2025 tarihinde bitiyor. e-SIM ya da diğer SIM kart yuvasına geçiş yaptığınız da 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında ikinci 4 ayı bitirmiş oluyorsunuz. Fakat bu noktadan sonra bir takvim yılı dolmuş olacağı için 1 Ocak- 31 Ağustos tarihleri arasında arasında diğer yılın bir takvim yılı süresini dolduracağınızdan dolayı telefonu yine kullanabiliyorsunuz ve bu sayede 16 ay boyunca aralıksız olarak telefondan yararlanıyorsunuz.

E-SIM AVANTAJI VAR

Yeni nesil telefonlarda e-SIM bulunduğu için yurt dışı telefonlar fiziki SIM'le 120 gün, e-SIM ile 120 gün daha kullanılarak 240 gün kullanım yapılabiliyor. 240 günden sonra telefon kullanıma kapatılıyor.

IMEI KAYIT ÜCRETİ 54 BİN 250 LİRA

IMEI kayıt ücreti 54 bin 258 lira oldu. Kaçak telefonlarını kaydettirmek isteyenler 54 bin 258 lira ödeyerek telefonun iletişime kapanmasını engelleyebilir.

ANDROID'LERDE IMEI ATILIYOR, IOS'LARA MÜDAHALE EDİLEMİYOR

Android telefonlara yasa dışı olarak IMEI atılarak kullanım sağlanıyor. İnternete girebilen bir telefonun IMEI'si yurt dışından satın alınan telefonun IMEI'si olarak tanıtılıyor ve kullanım sağlanıyor. Piyasadan ucuz ikinci el, hurda ancak iletişime kapatılmamış IMEI'li Android telefonlar, son model yurt dışından alınmış cihazlara işleniyor ve kapanma riski olmaksızın kullanılabiliyor. IOS yazılıma sahip cihazlara ise IMEI atma işlemi gerçekleştirilemiyor. Android telefonlara bin- 2 bin lira civarında IMEI atan telefoncular bulunuyor.

IMEI atma işlemi yasa dışı olduğu için yapılmaması gerekiyor.

