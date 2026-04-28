Geminin karaya oturduğu anlar kamerada; iş kadınının yalısı hasar aldı

- Güncelleme Tarihi:

İstanbul Boğazı’nda dümen arızasından kaynaklanan nedenle Sarıyer, Yeniköy açıklarında karaya oturan konteyner gemisi, uzun süren çalışmaların ardından kurtarıldı. Geminin karaya oturması sonucu korkuluk, fayans ve beton bölümlerinde hasar oluşan yalının, iş kadını Bianka Sömer Türkmen’e (45) ait olduğu öğrenildi. Geminin karaya oturduğu anların görüntüleri de ortaya çıktı.

Olay, saat 00.12 sıralarında Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Rusya'dan aldığı yükle Kocaeli Derince Limanı'na gitmekte olan 'KAPPA' isimli konteyner gemisinde seyir halindeyken, dümen arızası meydana geldi. Yaklaşık 2 dakika boyunca siren çalan gemi kıyıya yöneldi. Yalıya metreler kala duran gemi karaya oturdu.

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma ekipleri sevk edildi. KURTARMA-5, KURTARMA-6 ve KEGM-5 hızlı tahlisiye botu ile balık adamlar bölgede çalışma başlattı. Geminin karaya oturması nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alındı.

HASAR MEYDANA GELEN YALI İŞ KADININA AİT ÇIKTI

Geminin karaya oturması sonucu avlu kısmında bulunan cam korkuluk, fayans ve beton bölümlerde hasar meydana gelen yalının iş kadını Bianka Sömer Türkmen'e ait olduğu ortaya çıktı. Olayda yaralanan olmadığı öğrenilirken, çalışmaların ardından gemi römorkörlerin desteğiyle bulunduğu yerden yüzdürülerek kurtarıldı. Geminin çekilmesinin ardından İstanbul Boğazı'nda çift yönlü olarak askıya alınan gemi trafiği saat 07.50 itibariyle yeniden açıldı.

KARAYA OTURDUĞU ANLAR KAMERADA

Aynı geminin 2022 yılında da Kandilli açıklarında makine arızası yaptığı ve bu nedenle boğaz trafiğinin bir süre durduğu öğrenildi. Görüntülerde geminin kıyıya yöneldiği ve yalıya çarptığı anların vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği anlar görülyor. Görüntülerde geminin karaya oturduğu anlar da yer alıyor. 

Kaynak: DHA

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER