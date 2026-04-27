Konya’nın güzel ilçesi depremle sarsıldı! Başkan açıklama yaptı

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya'nın güney ilçelerinden Güneysınır'da sabah erken saatlerde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Saat 04.49'da gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 1.5 olarak ölçülürken, derinliğinin yaklaşık 6.99 kilometre olduğu bildirildi.

VATANDAŞLAR KISA SÜRELİ PANİK YAŞADI

Depremle birlikte uykularından uyanan vatandaşlar, kısa süreli bir tedirginlik yaşadı. İlçenin genelinde hissedilen sarsıntı herhangi bir hasara yol açmazken, bölgede yaşayanlar tedbir amaçlı bir süre dışarıda bekledi. Güneysınır'ın genel olarak düşük deprem riski taşıyan ilçeler arasında yer alması ise dikkat çekti.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: OLUMSUZ DURUM YOK

Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir yaptığı açıklamada, "Bu sabah saat 04.49'da ilçemizde meydana gelen 1.5 büyüklüğündeki deprem sonrası herhangi bir olumsuz ihbar tarafımıza ulaşmamıştır. Ekiplerimiz sahada gerekli kontrolleri gerçekleştirmekte olup süreci yakından takip ediyoruz. Şu an için endişe edilecek bir durum bulunmamaktadır. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, bölgede gelişmelerin yakından takip edildiğini ve şu an için risk oluşturacak bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

 

(Meltem Aslan)

