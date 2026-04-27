Konya'da adım başı çıkıyor! Ağaçların altından toplanıyor

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’nın Beyşehir, Ereğli ve Seydişehir ilçelerinde kuzugöbeği mantarı toplanmaya başladı. Fiyatı yer yer değişen kuzugöbeğinin kilosu 1000 TL ila 3000 TL arasında farklılık gösteriyor. Peki kuzugöbeği nasıl toplanmalı, kuzugöbeği faydaları neler, hangi aylarda toplanması önerilir? İşte detaylar..

Konya'nın Beyşehir, Ereğli ve Seydişehir ilçelerinde kuzugöbeği mantarı sezonu başladı. İlkbaharın gelmesiyle birlikte doğada kendini göstermeye başlayan bu değerli mantar, yer yer 1000 TL ile 3000 TL arasında değişen kilogram fiyatıyla dikkat çekiyor.

Bilimsel adı Morchella esculenta olan kuzugöbeği, hem yerel halk için önemli bir gelir kaynağı hem de gastronomi dünyasında kıymetli bir ürün olarak öne çıkıyor.

DOĞANIN UYANIŞIYLA GELEN BEREKET

Bahar yağışlarının ardından nemli topraklarda ortaya çıkan kuzugöbeği mantarı, özellikle kırsal bölgelerde adeta "bereket mevsimi” olarak karşılanıyor. Doğayla iç içe gerçekleştirilen toplama süreci, hem keyifli bir aktivite hem de önemli bir ekonomik fırsat sunuyor. Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da yoğun talep gören bu mantar, bölge ekonomisine ciddi katkı sağlıyor.

KUZUGÖBEĞİ NASIL TOPLANMALI?

Uzmanlara göre kuzugöbeği mantarı dikkatli ve bilinçli şekilde toplanmalıdır. En önemli nokta, toprağın altındaki misel yapısına zarar vermemektir. Bu nedenle mantarın bıçakla dipten kesilmesi veya nazikçe koparılarak alınması önerilir. Toplama sonrası bulunduğu alanın doğal yapısının korunması, sürdürülebilir üretim açısından büyük önem taşır.

KUZUGÖBEĞİ MANTARININ FAYDALARI

Kuzugöbeği mantarı besin değeri açısından oldukça zengin bir türdür.

İçeriğinde protein, lif, demir, bakır ve B vitaminleri bulunur. Bu özellikleri sayesinde vücut enerjisini destekler ve genel sağlığa katkı sağlar.

Antioksidan içeriği bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir.

Düşük yağ oranı sayesinde kalp sağlığını desteklerken, lif yapısı sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkıda bulunur.

Ayrıca mineral ve vitamin içeriği kemik sağlığı ve zihinsel performans üzerinde olumlu etkiler sunabilir.

(Meltem Aslan)

