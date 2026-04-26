Konyalı isim yeniden bakanlıkta! 6 yıl sonra yeni tecrübe

Konya İl Sağlık Müdürü Yusuf Yavuz, daha önce görev yaptığı bakanlığa bu kez il müdürü kimliğiyle yeniden katılmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti. Yavuz, Konya'da hayata geçirilen sağlık uygulamalarını paylaşma fırsatı bulduğunu ifade etti.

BAKANLIĞA FARKLI BİR GÖREVLE DÖNÜŞ

Yaptığı açıklamada geçmişte yaklaşık 6 yıl boyunca bakanlık bünyesinde görev aldığını hatırlatan Yavuz, bu kez farklı bir sorumlulukla yeniden aynı kuruma dönmenin kendisi için önemli olduğunu dile getirdi. Bu süreçte Konya'da yürütülen başarılı sağlık hizmetlerini aktarma imkânı bulduğunu vurguladı.

SAĞLIKTA TECRÜBE PAYLAŞIMI VURGUSU

Programın tecrübe paylaşımı açısından değerli olduğunu belirten Yavuz, organizasyona katkı sağlayan Muhammed Emin Demirkol'a teşekkür etti. Kamu hastanelerindeki hizmet süreçlerini geliştiren her çalışmanın büyük önem taşıdığını ifade etti.

KONYA'DAKİ ÇALIŞMALAR DİKKAT ÇEKİYOR

Konya İl Sağlık Müdürlüğü çatısı altında yürütülen projelerin önemine dikkat çeken Yavuz, sağlık alanında iş birliği ve deneyim paylaşımının sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Yavuz, bu tür çalışmaların sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmada önemli rol oynadığını sözlerine ekledi.

(Meltem Aslan)