Konya’da acı olay! Taksici hayatını kaybetti

Olay, akşam saat 19.00 sıralarında Kulu Bölge Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi.
Taksici aracın yanında ağır yaralı olarak bulundu
Edinilen bilgiye göre, Konya il merkezinde taksicilik yaptığı öğrenilen T.B. (45), isimli taksici aracının yanında ağır yaralı halde bulundu. Hastane bahçesinde bulunan şahıs sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kulu Bölge Devlet Hastanesi Acil Servisine sevk edildi.
Ancak taksici T.B.yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
(Ertan Özkök)
Kaynak: Haber Merkezi