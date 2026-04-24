Bitkilerde karınca sorununa doğal çözüm: Bu baharat dikkat çekiyor

Ev ve bahçe ile vakit geçirmeyi seven vatandaşlar için sıkça sorun haline gelen karıncalar, bitki sağlığı üzerinde oluşturdukları zararlar nedeniyle sıkça sorun haline geliyor. Bahçelerde zararlı böcekleri tüketerek doğal yaşama katkı sağlayan karıncalar, diğer yandan bitki köklerine kurdukları yuvalarla ekim alanlarına tehdit oluşturuyor.

Uzmanlar ise karıncaların bitki gelişimini yavaşlattığını ve kök sistemlerine zarar vererek hastalık riskini artırdığını belirterek bu konuda vatandaşları uyarıyor.

Tarçının bitki köklerine etkisi

Karıncalar, yönlerini bulmak için oldukça hassas bir koku alma duyusuna sahiptir. Tarçın ise özellikle toz formunda sahip olduğu yoğun aroması ile karıncalar üzerinde güçlü bir caydırıcı etki oluşturur. Tarçın kokusuna maruz kalan karıncaların yön algısı bozulur ve bu güçlü kokudan uzaklaşmak için sardıkları bitki köklerinden hızla uzaklaşırlar.

Karıncalardan kurtulmak için karınca yollarına, yuva girişlerine ya da bitki köklerinin çevresine bir miktar toz tarçın serpmek yeterlidir.

