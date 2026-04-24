Bitkilerde karınca sorununa doğal çözüm: Bu baharat dikkat çekiyor
Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte bahçeyle uğraşan vatandaşlar, bitki diplerinde yuva kuran karıncalara karşı doğal çözümler aramaya başladı. Peki, karıncalara karşı hangi doğal yöntemler etkili oluyor? Detaylar haberimizde...
Ev ve bahçe ile vakit geçirmeyi seven vatandaşlar için sıkça sorun haline gelen karıncalar, bitki sağlığı üzerinde oluşturdukları zararlar nedeniyle sıkça sorun haline geliyor. Bahçelerde zararlı böcekleri tüketerek doğal yaşama katkı sağlayan karıncalar, diğer yandan bitki köklerine kurdukları yuvalarla ekim alanlarına tehdit oluşturuyor.
Uzmanlar ise karıncaların bitki gelişimini yavaşlattığını ve kök sistemlerine zarar vererek hastalık riskini artırdığını belirterek bu konuda vatandaşları uyarıyor. Peki, karıncalara karşı hangi doğal yöntemler etkili oluyor? Detaylar haberimizde...
Tarçının bitki köklerine etkisi
Karıncalar, yönlerini bulmak için oldukça hassas bir koku alma duyusuna sahiptir. Tarçın ise özellikle toz formunda sahip olduğu yoğun aroması ile karıncalar üzerinde güçlü bir caydırıcı etki oluşturur. Tarçın kokusuna maruz kalan karıncaların yön algısı bozulur ve bu güçlü kokudan uzaklaşmak için sardıkları bitki köklerinden hızla uzaklaşırlar.
Karıncalardan kurtulmak için karınca yollarına, yuva girişlerine ya da bitki köklerinin çevresine bir miktar toz tarçın serpmek yeterlidir.
