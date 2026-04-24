Konya’da bugün vefat edenler 24 Nisan 2026 Cuma

|Adı Soyadı
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Doğum Yeri
Doğum Tarihi
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Mezarlık
Defin
|KEMAL CİHAN AYTAN
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KONYA
28.03.1984
|İŞGALAMAN MEZARLIĞI
|GÜLCAN AKBAY
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YUNAK
01.10.1981
|MUSALLA MEZARLIĞI
|NAZMİYE BABA
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BAŞHÜYÜK
15.01.1944
|MUSALLA MEZARLIĞI
|ÖMER LÜTFİ ALAYBEYİ
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KONYA
01.05.1936
|HACIFETTAH MEZARLIĞI
|MEHMET POLAT
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ERMENEK
01.01.1937
|BEDİR MEZARLIĞI
|HANİFE TEKİN
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TAŞBAŞI
10.04.1943
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|GÜLSEREN BAŞAK
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KONYA
16.09.1952
|MUHAMMET RAŞİT OKATAN
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MERAM
10.08.1997
|HOCACİHAN MEZARLIĞI
|CEVAT ORAÇ
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HASANKALE
04.04.1962
|KAĞNICILAR MEZARLIĞI
|ALİ OSMAN ELMALI
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ZIVARIK
08.09.1959
|YAZIR MEZARLIĞI
|ORHAN TOKER
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MERAM
07.03.1998
|KOZAĞAÇ MEZARLIĞI
|RAMİZ YALÇINER
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RAZGAT
22.11.1950
|MUSALLA MEZARLIĞI
|MUSTAFA SOLMAZ
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KONYA
12.06.1978
|SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
|AYŞE SEVİŞ
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KONYA
01.01.1951
|DERE BÜYÜK MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi