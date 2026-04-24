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Konya’da bugün vefat edenler 24 Nisan 2026 Cuma

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da bugün vefat edenler 24 Nisan 2026 Cuma
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 24 Nisan 2026 Cuma günü vefat eden 14 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...
Adı Soyadı

Doğum Yeri

Doğum Tarihi

Mezarlık 

Defin
KEMAL CİHAN AYTAN

KONYA

28.03.1984

 İŞGALAMAN MEZARLIĞI
GÜLCAN AKBAY

YUNAK

01.10.1981

 MUSALLA MEZARLIĞI
NAZMİYE BABA

BAŞHÜYÜK

15.01.1944

 MUSALLA MEZARLIĞI
ÖMER LÜTFİ ALAYBEYİ

KONYA

01.05.1936

 HACIFETTAH MEZARLIĞI
MEHMET POLAT

ERMENEK

01.01.1937

 BEDİR MEZARLIĞI
HANİFE TEKİN

TAŞBAŞI

10.04.1943

 ÜÇLER MEZARLIĞI
GÜLSEREN BAŞAK

KONYA

16.09.1952

  
MUHAMMET RAŞİT OKATAN

MERAM

10.08.1997

 HOCACİHAN MEZARLIĞI
CEVAT ORAÇ

HASANKALE

04.04.1962

 KAĞNICILAR MEZARLIĞI
ALİ OSMAN ELMALI

ZIVARIK

08.09.1959

 YAZIR MEZARLIĞI
ORHAN TOKER

MERAM

07.03.1998

 KOZAĞAÇ MEZARLIĞI
RAMİZ YALÇINER

RAZGAT

22.11.1950

 MUSALLA MEZARLIĞI
MUSTAFA SOLMAZ

KONYA

12.06.1978

 SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
AYŞE SEVİŞ

KONYA

01.01.1951

 DERE BÜYÜK MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

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