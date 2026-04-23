Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2026 SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı ödeme takvimi

Emeklilerin yılda iki kez aldığı bayram ikramiyelerine ilişkin gözler bu kez Kurban Bayramı ödemelerine çevrildi. Ramazan Bayramı’nda ilk ödemelerini alan milyonlarca emekli, ikinci ikramiyenin hesaplara hangi tarihte yatırılacağını merak ediyor. Kurban Bayramı öncesinde ödeme takvimi ve tutarları gündemdeki yerini koruyor. Peki emekli ikramiyesi ne kadar olacak ve ne zaman ödenecek? İşte ayrıntılar…

Bayram ikramiyesi ödemeleri emeklilerin en önemli gündem başlıkları arasında yer almayı sürdürüyor. Yılın ikinci ödemesi için geri sayım devam ederken, Kurban Bayramı öncesinde hesaplara aktarılacak tutarlar ve ödeme tarihleri merak ediliyor. Milyonlarca kişi "İkramiye ne zaman ödenecek, ne kadar olacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme ayrıntıları… KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? Bu sene Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba günü başlayıp 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü sona erecek. KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 4 bin TL olarak ödenecek. KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK? Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin de bayramdan yaklaşık 6 gün önce yatırılmaya başlanacağı öngörülüyor. Bu doğrultuda, ikramiyelerin 21 Mayıs'tan itibaren maaş ödeme günlerine göre önceliklendirilerek hesaplara aktarılmaya başlaması bekleniyor. KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK? Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak. Kaynak: Haber Merkezi

