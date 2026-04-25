TOKİ İstanbul Kura Çekilişi Canlı İzle | Kura Saati ve Canlı Yayın Detayları Belli Oldu

İstanbul'da "Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında inşa edilecek binlerce konut için beklenen gün geldi.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen projede hak sahipleri, bugün gerçekleştirilecek kura çekilişi ile belirlenecek.
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden canlı olarak yayınlanacak çekilişi takip etmek isteyen vatandaşlar, yayın linkleri ve sonuçların açıklanacağı platformlara yoğunlaştı.
İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek olan kura çekilişi bugün saat 14.00'te başlayacak. 3 gün sürecek olan çekilişlerde, hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek.
Kura çekimi, YouTube resmi hesabından canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ'nin kurumsal işleyişine göre, kura sonuçları canlı yayın esnasında anlık olarak listelenmekle birlikte, resmi ve kesinleşmiş isim listeleri çekiliş tamamlandıktan sonra sisteme yüklenmektedir. Noter onay sürecinin sona ermesiyle birlikte, akşam saatlerinde tüm katılımcıların sonuçlara erişebilmesi mümkün olacaktır.
T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut/İşyeri Hak Sahipliği Sorgulama” ekranı üzerinden sonuçlara saniyeler içinde ulaşılabilmektedir.
