Kurban Bayramı hicri takvime göre hangi aydadır?

İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan Kurban Bayramı'nın hicri takvimde hangi ayda yer aldığı merak konusu oluyor. Dini gün ve gecelerin belirlenmesinde esas alınan hicri takvime göre Kurban Bayramı, Zilhicce ayı içerisinde idrak ediliyor.

Hicri yılın son ayı olan Zilhicce'nin 10. gününde başlayan Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından dört gün boyunca kutlanıyor. Bayram öncesindeki Arefe günü ise Zilhicce ayının 9. gününe denk geliyor.

Her yıl miladi takvime göre tarihi değişen Kurban Bayramı, hicri takvimde ise sabit bir zaman diliminde yer alıyor. Bu nedenle bayramın tarihi her yıl yaklaşık 10-11 gün daha erken bir tarihe denk geliyor.

