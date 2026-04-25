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Konya’da bugün vefat edenler 25 Nisan 2026 Cumartesi

Konya’da bugün vefat edenler 25 Nisan 2026 Cumartesi
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 25 Nisan 2026 Cumartesi günü vefat eden 14 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...
Adı Soyadı

Doğum Yeri

Doğum Tarihi

Mezarlık

Defin
FATMA ÇELİK

ÇUMRA

15.05.1957

 SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
YUSUF ERDOĞAN

SANDIKLI

10.06.1940

 ARAPLAR MEZARLIĞI
İBRAHİM KÖZOĞLU

ZENGİCEK

05.08.1948

 ARAPLAR MEZARLIĞI
HALİL KARAKÜÇÜK

AKÇAŞAR

25.09.1959

 YEDİLER MEZARLIĞI
FATMA BAŞAR

AKKİSE

18.09.1928

 YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI
FATMA EKER

CİHANBEYLİ

03.12.1946

 YAZIR MEZARLIĞI
SEYİT EFE EYLENSEL

SELÇUKLU

29.05.2009

 YAZIR MEZARLIĞI
MUKADDER KAPSIZ

KONYA

03.12.1943

 ÜÇLER MEZARLIĞI
SABRİ ESMER 

KARALGAZİ

15.07.1959

 ALİYENLER MEZARLIĞI
İZZET KARA

ÇALDERE

20.05.1941

 ARAPLAR MEZARLIĞI
ALİYE ADIKÜZEL

KADINHANI

18.12.1976

 YAZIR MEZARLIĞI
OSMAN ÖZ

YENİKÖY

10.11.1950

 YAĞBASAN MEZARLIĞI
MEHMET AYAR

GİLİSIRA

20.05.1970

 GÖDENE (KÖY İÇİ) YUKARI MEZARLIĞI 1 
DURMUŞ ALİ GÖKTAŞ

KECİMEN

20.07.1963

 ULUIRMAK MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

 

Kaynak: Haber Merkezi

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