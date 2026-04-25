Konya’da bugün vefat edenler 25 Nisan 2026 Cumartesi

|Adı Soyadı
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Doğum Yeri
Doğum Tarihi
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Mezarlık
Defin
|FATMA ÇELİK
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ÇUMRA
15.05.1957
|SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
|YUSUF ERDOĞAN
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SANDIKLI
10.06.1940
|ARAPLAR MEZARLIĞI
|İBRAHİM KÖZOĞLU
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ZENGİCEK
05.08.1948
|ARAPLAR MEZARLIĞI
|HALİL KARAKÜÇÜK
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AKÇAŞAR
25.09.1959
|YEDİLER MEZARLIĞI
|FATMA BAŞAR
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AKKİSE
18.09.1928
|YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI
|FATMA EKER
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CİHANBEYLİ
03.12.1946
|YAZIR MEZARLIĞI
|SEYİT EFE EYLENSEL
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SELÇUKLU
29.05.2009
|YAZIR MEZARLIĞI
|MUKADDER KAPSIZ
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KONYA
03.12.1943
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|SABRİ ESMER
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KARALGAZİ
15.07.1959
|ALİYENLER MEZARLIĞI
|İZZET KARA
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ÇALDERE
20.05.1941
|ARAPLAR MEZARLIĞI
|ALİYE ADIKÜZEL
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KADINHANI
18.12.1976
|YAZIR MEZARLIĞI
|OSMAN ÖZ
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YENİKÖY
10.11.1950
|YAĞBASAN MEZARLIĞI
|MEHMET AYAR
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GİLİSIRA
20.05.1970
|GÖDENE (KÖY İÇİ) YUKARI MEZARLIĞI 1
|DURMUŞ ALİ GÖKTAŞ
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KECİMEN
20.07.1963
|ULUIRMAK MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
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