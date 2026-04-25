Kurban pazarları için takvim belli oldu! Kurban satışları ne zaman başlayacak?
İstanbul’da kurbanlık pazarları bayramdan 15 gün önce hazır olacak. Diğer illerde bayramdan bir ay önce satışlar başlayacak. Kural ihlallerinde 4 bin liradan 839 bin liraya kadar ceza kesilecek.
Kurban pazarları için takvim netleşti. Kurban satış yerleri, İstanbul'da bayramdan 15 gün önce, diğer illerde ise bir ay önce hazır olacak.
Bu tarihten önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmeyecek.
PARA CEZASI VAR
Kuralları ihlal edenlere 4 bin 344 liradan 839 bin 122 liraya kadar idari para cezası uygulanacak.
BELGESİ OLMAYAN ÇALIŞAMAYACAK
Kararlar, Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılı kurban hizmetleri uygulaması tebliğinde yer aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, kurban pazarlarının kurulacağı noktaların belirlenmesi ve kuralların denetimi için Kurban Hizmetleri Komisyon oluşturulacak.
Kurban pazarlarında, kasaplık ya da halk eğitim merkezleri kursu bitirme belgesi olmayan görev yapamayacak.
PAZAR DIŞINDA KESİM YAPANA DA CEZA VAR
Çevre kanuna aykırı, park, cadde, bina önü ve meydan gibi umuma açık alanlarda kesim yapana 8 bin 687 lira ceza uygulanacak.
Kurban kesim yerlerinde kurallara uymayana ve önlem almadan atıkları toprağa gömene toplu kesimde 839 bin 11 lira, bu ihlal konutta yapılırsa 20 bin 842 lira ceza kesilecek.
Satış yerlerinde hayvan sağlığının iyi olmaması, barınak yerinin temiz ve sağlık şartlarına uygun olmaması durumunda ceza ise 4 bin 344 lira.
