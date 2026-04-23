2026 Yeniden Yönetici Görevlendirme Takvimi: Yönetici Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından merakla beklenen 2026 yılı yeniden yönetici görevlendirme takvimi resmi olarak duyuruldu. Okul müdürleri ve müdür yardımcıları açısından büyük önem taşıyan bu süreç; başvuru, değerlendirme, itiraz ve tercih aşamalarını kapsayacak şekilde netlik kazandı. Eğitim kurumlarında görev süresi dolan ya da görevlendirme sürecine dahil olacak idareciler için takvim ayrıntıları yakından takip ediliyor. Peki, 2026 yılı yönetici görevlendirme başvuruları ne zaman başlayacak ve süreç hangi tarihlerde tamamlanacak?

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği kapsamında hazırlanan 2026 Yılı Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumlarına Yeniden Yönetici Görevlendirme Takvimi yayımlandı. Peki, yönetici görevlendirme başvuruları ne zaman başlayacak? YENİDEN YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME TAKVİMİ 06 Mayıs 2026: Görev yaptığı eğitim kurumunda 4 veya 8 yıllık çalışma süresini tamamlayan yöneticiler ile norm kadro fazlası durumundaki yöneticilerin tespit edilerek ilan edilmesi. 08 Mayıs 2026: Boş bulunan yönetici kadrolarının ve 4 ya da 8 yıllık görev süresini tamamlayan yöneticiler nedeniyle boşalacak eğitim kurumlarının duyurulması.

(Özel program ve proje okulları kapsam dışıdır.) 11 Mayıs 2026: Değerlendirme komisyonlarının kurulması. 12 – 14 Mayıs 2026: Yeniden yönetici görevlendirmesi için başvuruların alınması. 15 – 21 Mayıs 2026: İl değerlendirme komisyonu tarafından yeniden görevlendirilecek yöneticilerin değerlendirme sürecinin yürütülmesi. 22 Mayıs 2026: Değerlendirme sonuçlarının açıklanması. 02 – 08 Haziran 2026: Değerlendirme sonuçlarına yönelik itirazların alınması. 09 - 10 Haziran 2026: Değerlendirme sonuçlarına itirazların incelenmesi ve kesin sonuçların

duyurulması. 15 Haziran 2026: Yeniden yönetici görevlendirmeleri için boş kontenjanların elektronik

ortamda belirlenmesi. 19 - 22 Haziran 2026: Yeniden yönetici görevlendirme tercihlerinin elektronik ortamda alınması. 19 - 23 Haziran 2026: Yeniden yönetici görevlendirme tercihlerinin onaylanması. 25 Haziran 2026: Yeniden yönetici görevlendirme sonuçlarının duyurulması. 10 Temmuz 2026 tarihinden itibaren: Yeniden yönetici olarak görevlendirilenlerin göreve başlatılması. Kaynak: Haber Merkezi

