Konyaspor’un Türkiye Kupası yarı finalindeki rakibi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, sahasında ağırladığı Corendon Alanyaspor’u 2-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla birlikte yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor ile eşleşmiş oldu.

Beşiktaş'a turu getiren goller 17. dakikada El Bilal Toure, 83. dakikada Oh Hyeon-gyu ve 85. dakikada Orkun Kökçü'den geldi. Erken gelen golle oyunun kontrolünü eline alan siyah-beyazlı ekip, maçın son bölümünde üst üste bulduğu gollerle farkı açtı. Alanyaspor karşısında hata yapmayan Beşiktaş, bu sonuçla adını son dört takım arasına yazdırdı.

Kupada yarı final eşleşmeleri netleşirken, Beşiktaş–Alanyaspor eşleşmesinden çıkacak galibin Konyaspor ile karşılaşacağı zaten biliniyordu.

KONYASPOR YARI FİNALDE BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ OLDU

Konyaspor'un çeyrek finalde Fenerbahçe'yi saf dışı bırakmasının ardından, Beşiktaş da Alanyaspor'u geçerek yarı finalde Konyaspor'un rakibi oldu. Konyaspor, siyah-beyazlı ekip karşısında deplasmanda finale yükselme mücadelesi verecek.

GÖZLER TFF'DE

Beşiktaş'ın yarı finale yükselmesi halinde yarı final takviminde değişiklik yapılma ihtimali gündeme geldi. UEFA Avrupa Ligi Finali'nin bu sezon Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olması nedeniyle stat, 10 Mayıs itibarıyla UEFA'ya tahsis edilecek. Bu sebeple Beşiktaş'ın yarı finale çıkması durumunda Konyaspor ile oynanacak maçın 5, 6 ya da 7 Mayıs tarihlerine çekilebileceği değerlendiriliyor. Diğer yarı final karşılaşmasının ise mevcut plana göre 12-14 Mayıs tarihleri arasında oynanması bekleniyor. Nihai maç programının Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

