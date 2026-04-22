Konya’ya 1 buçuk saat uzaklıkta! Eline sopayı alan buraya çıkıyor

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya'ya 1 buçuk saat uzaklıkta! Eline sopayı alan buraya çıkıyor
Beyören Dağı, baharın gelişiyle birlikte doğaseverlerin ve mantar avcılarının uğrak noktası haline geldi.

Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Beyören Mahallesi'nde bulunan bu dağlık alan, özellikle "domalan” olarak bilinen değerli mantar türüyle öne çıkıyor. Nisan yağmurlarının ardından toprak altında olgunlaşmaya başlayan domalan, ekim ayının sonuna kadar toplanabiliyor.

VATANDAŞLAR SOPALARLA TOPRAĞI YOKLUYOR

Beyören Dağı'na çıkan vatandaşlar, domalan bulmak için oldukça zahmetli bir yöntem izliyor. Taşların ve otların altını ellerindeki sopalarla dikkatlice kontrol eden mantar avcıları, toprağı hafifçe kazarak mantarın yerini tespit ediyor. Sabır gerektiren bu süreçte, tecrübeli kişiler domalanın izini sürmede daha başarılı oluyor.

KARAMAN DAĞLARINDA DA YOĞUN İLGİ

Konya'ya yaklaşık 1 saat 30 dakika uzaklıkta bulunan Karaman çevresindeki dağlık alanlarda da domalan sezonu hareketlendi. Bölge halkı bu yıl ürünün oldukça bol olduğunu belirtiyor. Bir vatandaşın "Ovalarında domalan fışkırıyor bu yıl maşallah” notuyla yaptığı paylaşım, bereketli sezonu gözler önüne serdi.

KONYA'DA DOMALAN NERELERDE BULUNUR? 

Domalan mantarı, Konya genelinde farklı bölgelerde doğal olarak yetişir. Özellikle Karapınar, Çumra, Ereğli, Kayacık Güvenç Köyü, Eskil, Eşmekaya, Altınekin ve Obruk çevresi bu mantarın daha sık görüldüğü yerler arasındadır.

Konya'nın dışında ise Aksaray, Karaman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Malatya civarında da domalan mantarına rastlamak mümkündür.

DOMALAN NEDİR?

Domalan, bilimsel olarak Terfezia olarak bilinen ve halk arasında "çöl trüfü” diye anılan değerli bir mantar türüdür. Genellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde, toprağın birkaç santimetre altında yetişir. Görünüş olarak patatese benzeyen bu mantar, özellikle İç Anadolu'da bahar aylarında sıkça bulunur.

DOMALANIN FAYDALARI NELER?

Domalan mantarı, besin değeri açısından oldukça zengindir. Yüksek protein içeriği sayesinde et tüketemeyenler için alternatif bir kaynak olarak görülür. Ayrıca bağışıklık sistemini desteklediği, vücuda enerji verdiği ve antioksidan özellikler taşıdığı bilinmektedir. Geleneksel olarak bazı bölgelerde göz sağlığına iyi geldiğine inanılan domalan, doğal ve katkısız yapısıyla da dikkat çekiyor.

Bahar yağmurlarının etkisiyle bu yıl bol olması beklenen domalan, hem yöre halkı için önemli bir gelir kapısı hem de doğa tutkunları için keyifli bir aktivite olmaya devam ediyor.

(Meltem Aslan)

  • V
    Vatandaş
    8 saat önce

    Yağmurlardan sonra çok daha arttı

