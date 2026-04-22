Kobra Murat öldü mü? Kobra Murat’a ne oldu? Kobra Murat açıklama yaptı mı?
Sosyal medya platformlarında yayılan "Kobra Murat öldü'' iddiaları kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Özellikle isim benzerliğinden kaynaklanan karışıklık, çok sayıda kullanıcıyı tedirgin etti. Kobra Murat'ı seven müzikseverler, Kobra Murat hakkında araştırmalara başladı. Peki, Kobra Murat öldü mü, yaşıyor mu? Kobra Murat açıklama yaptı mı? İşte detaylar…
Gerçek isim benzerliği çıktı
Roman müziğinin sevilen ismi Kobra Murat'ın hayatını kaybettiğini düşünen bazı kullanıcılar, konuyu kısa sürede trend listesine taşıdı. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çevresi tarafından sevilen ve "Kobra Murat” lakabıyla tanınan 56 yaşındaki Murat Gemli, evinde ölü olarak bulundu. İsim benzerliği nedeniyle ünlü sanatçı Kobra Murat'ın hayranları durumu yanlış anlayarak endişe yaşadı. Bu nedenle "Kobra Murat öldü mü?” sorusu sosyal medyada gündem haline geldi.
İsim benzerliğinden kaynaklanan durumun ardından Kobra Murat'tan konuya ilişkin kısa sürede açıklama yapıldı.
Kobra Murattan açıklama geldi
Kobra Murat, bir isim benzerliğinin yaşandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Duyuru yanlış haber. Haberdeki abimizin de lakabı 'Kobra Murat' imiş. Manisa'da evinde ölü bulunmuş. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun, kabri nurla dolsun. Peygamber efendimizin komşusu olsun inşallah."
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”