Kobra Murat öldü mü? Kobra Murat’a ne oldu? Kobra Murat açıklama yaptı mı?

Sosyal medya platformlarında yayılan "Kobra Murat öldü'' iddiaları kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Özellikle isim benzerliğinden kaynaklanan karışıklık, çok sayıda kullanıcıyı tedirgin etti. Kobra Murat'ı seven müzikseverler, Kobra Murat hakkında araştırmalara başladı. Peki, Kobra Murat öldü mü, yaşıyor mu? Kobra Murat açıklama yaptı mı? İşte detaylar…

Gerçek isim benzerliği çıktı

Roman müziğinin sevilen ismi Kobra Murat'ın hayatını kaybettiğini düşünen bazı kullanıcılar, konuyu kısa sürede trend listesine taşıdı. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çevresi tarafından sevilen ve "Kobra Murat” lakabıyla tanınan 56 yaşındaki Murat Gemli, evinde ölü olarak bulundu. İsim benzerliği nedeniyle ünlü sanatçı Kobra Murat'ın hayranları durumu yanlış anlayarak endişe yaşadı. Bu nedenle "Kobra Murat öldü mü?” sorusu sosyal medyada gündem haline geldi.

İsim benzerliğinden kaynaklanan durumun ardından Kobra Murat'tan konuya ilişkin kısa sürede açıklama yapıldı.

Kobra Murattan açıklama geldi

Kobra Murat, bir isim benzerliğinin yaşandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Duyuru yanlış haber. Haberdeki abimizin de lakabı 'Kobra Murat' imiş. Manisa'da evinde ölü bulunmuş. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun, kabri nurla dolsun. Peygamber efendimizin komşusu olsun inşallah."

