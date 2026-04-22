Bakan Tekin: Okullara gelecek yeni güvenlik tedbirleri yakında kamuoyuyla paylaşılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da Şehit Öğretmenler Abidesi’ni ziyaret etti. Tekin burada yaptığı konuşmada, okullarda alınan ve alınacak tedbirleri yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerle birlikte Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Şehit Öğretmenler Abidesi'ni ziyaret etti.

Burada İstanbul ve Kahramanmaraş'taki okullara yönelik saldırılarda hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik ve Ayla Kara için oluşturulan kabirler başta olmak üzere tek tek kabirleri gezen Tekin, öğrencilerle birlikte karanfiller bıraktı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Tekin, öğretmen ve öğrencilerle birlikte Çelik ve Kara için fidan dikti.

'Karanlık yapılar birliği hedef alıyor'

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

"Devlet ile millet arasındaki kucaklaşmanın güçlendiği dönemlerde karanlık yapılar, bundan rahatsız olan yapılar, hemen devreye giriyorlar ve bu birlikteliği ortadan kaldıracak, zayıflatacak provokatif şeyler yapıyorlar" diyen Tekin, bu olayların devlet ile millet arasında ramazanda başlayan olağanüstü kaynaşmanın ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocukların milli birlik, beraberlik, devlet, egemenlik, demokrasi gibi kavramlara sahip çıkması için nisan ayı boyunca sürecek farkındalık etkinliklerinin yapıldığı bir zamanda gerçekleştiğini ifade etti.

Tekin, "Altında onur duyarak yaşadığımız bayrağımızın bilahare dalgalanması için mücadele edecek bir kuşak yetiştirmek için yaptığımız etkinliklerden, oluşturmak istediğimiz farkındalıklardan rahatsız olan kitleler, bu tür menfur bir olayın içerisinde çocuklarımızı kullandılar. Ben tekrar milletimize geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.

"Velilerimiz rahatlıkla çocuklarının okullarımızda eğitim öğretime devam etmelerini sağlayabilirler"

Bakan Tekin, okullara yönelik saldırıların ilk duyulduğu andan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan sürecin içerisinde bulunduğunun ve koordine ettiğinin altını çizerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu saldırıların arkasında hangi yapılar ve etkenler varsa bunun bir an önce ortaya çıkartılması konusunda talimat verdiğini vurguladı.

İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının süreci ayrıntılı biçimde incelediğini söyleyen Tekin, "Arkasında hangi güç, hangi kişiler varsa en kısa süre içerisinde derdest edilip cezasını çekmesi gerektiğini Sayın Cumhurbaşkanımız talimatlandırdı. Şu anda iki bakanlık ve biz de Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı olarak sürecin içerisindeyiz" diye konuştu.

Tekin, şöyle devam etti:

"Çocuklarımız ve ailelerimizde ortaya çıkan tedirginliği giderecek, İçişleri Bakanlığımız ile okullarda kısa vadeli güvenlik tedbirleri alacak bir dizi etkinlik başlattık. Şu anda İçişleri Bakanlığımız bünyesindeki güvenlik kolu kuvvetleri, bütün okullarımızda çocuklarımızın güvenli bir biçimde eğitimlerine devam etmesi için çalışmalarını devam ettiriyorlar. Dolayısıyla, şunun altını çizmemiz lazım, velilerimiz rahatlıkla çocuklarının okullarımızda eğitim öğretime devam etmelerini sağlayabilirler."

Bakan Tekin, okullarda alınan ve alınacak tedbirleri yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA