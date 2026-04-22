GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,981 TL
EURO
52,771 TL
STERLİN
60,873 TL
GRAM
6.863 TL
ÇEYREK
11.341 TL
YARIM
22.545 TL
CUMHURİYET
44.505 TL
GÜNCEL Haberleri

Ferdi Atuner hayatını kaybetti
Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan usta tiyatro ve opera sanatçısı Ferdi Atuner, geçirdiği kalp krizi sonucu 82 yaşında yaşamını yitirdi.

Sanat camiasını üzen haber...

Pek çok dizi ve filmde rol alan, aynı zamanda İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olan Ferdi Atuner, bir süredir sağlık sorunları ile uğraşıyordu. 

Usta sanatçı Atuner'den acı haber geldi. 

YAŞAMINI YİTİRDİ

Türk sanatında büyük izler bırakan 82 yaşındaki Ferdi Atuner, hayatını kaybetti. 

Ailesi, sanatçının kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini bildirdi.

GENİŞ BİR İZLEYİCİ KİTLESİNE ULAŞMIŞTI 

82 yaşında vefat eden oyuncu, Levent Kırca ile 'Olacak O kadar' skeçlerinde rol alarak, geniş çevrelerce tanınmıştı.

Seslendirme sanatçısı da olan Atuner, 'Çocuklar Duymasın', 'Reyting Hamdi', 'En Son Babalar Duyar', 'Ayrılsak da Beraberiz' ve 'Çılgın Bediş' gibi dizilerle de izleyici karşısına çıkmıştı.

SESLENDİRME SANATÇILIĞI DA YAPIYORDU 

FERDİ ATUNER KİMDİR?

Ferdi Atuner, 1944 yılında Erzincan'da doğan Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Ankara Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'nden mezun olan Atuner, sanat hayatına sahneyle adım attı ve uzun yıllar İstanbul Devlet Opera ve Balesi bünyesinde sanatçı olarak görev yaptı.

Kariyeri boyunca hem tiyatro sahnelerinde hem de televizyon ve sinema projelerinde aktif rol alan Atuner, özellikle 1980'li yıllardan itibaren geniş kitlelerce tanınmaya başladı.

Tiyatro kökenli bir sanatçı olması, oyunculuğunda sahne disiplininin belirgin şekilde hissedilmesini sağladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
