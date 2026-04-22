Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan usta tiyatro ve opera sanatçısı Ferdi Atuner, geçirdiği kalp krizi sonucu 82 yaşında yaşamını yitirdi.

Sanat camiasını üzen haber...

Pek çok dizi ve filmde rol alan, aynı zamanda İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olan Ferdi Atuner, bir süredir sağlık sorunları ile uğraşıyordu.

Usta sanatçı Atuner'den acı haber geldi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Türk sanatında büyük izler bırakan 82 yaşındaki Ferdi Atuner, hayatını kaybetti.

Ailesi, sanatçının kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini bildirdi.

GENİŞ BİR İZLEYİCİ KİTLESİNE ULAŞMIŞTI

82 yaşında vefat eden oyuncu, Levent Kırca ile 'Olacak O kadar' skeçlerinde rol alarak, geniş çevrelerce tanınmıştı.

Seslendirme sanatçısı da olan Atuner, 'Çocuklar Duymasın', 'Reyting Hamdi', 'En Son Babalar Duyar', 'Ayrılsak da Beraberiz' ve 'Çılgın Bediş' gibi dizilerle de izleyici karşısına çıkmıştı.

SESLENDİRME SANATÇILIĞI DA YAPIYORDU

82 yaşında vefat eden oyuncu, Levent Kırca ile 'Olacak O kadar' skeçlerinde rol alarak, geniş çevrelerce tanınmıştı.

Seslendirme sanatçısı da olan Atuner, 'Çocuklar Duymasın', 'Reyting Hamdi', 'En Son Babalar Duyar', 'Ayrılsak da Beraberiz' ve 'Çılgın Bediş' gibi dizilerle de izleyici karşısına çıkmıştı.

FERDİ ATUNER KİMDİR?

Ferdi Atuner, 1944 yılında Erzincan'da doğan Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Ankara Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'nden mezun olan Atuner, sanat hayatına sahneyle adım attı ve uzun yıllar İstanbul Devlet Opera ve Balesi bünyesinde sanatçı olarak görev yaptı.

Kariyeri boyunca hem tiyatro sahnelerinde hem de televizyon ve sinema projelerinde aktif rol alan Atuner, özellikle 1980'li yıllardan itibaren geniş kitlelerce tanınmaya başladı.

Tiyatro kökenli bir sanatçı olması, oyunculuğunda sahne disiplininin belirgin şekilde hissedilmesini sağladı.

Kaynak: Haber Merkezi