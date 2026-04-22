Konya’daki o gölden tarlalara su verilmeyecek! Resmi karar var

Konya'nın Ilgın ilçesinde bulunan Çavuşçu Gölü ile ilgili dikkat çeken bir karar alındı.

Geçtiğimiz yıl tamamen kuruyan gölün bu yıl yeniden su tutmasıyla birlikte, su seviyesinin korunması amacıyla tarımsal sulama faaliyetlerine yasak getirildi.

SULAMA FAALİYETLERİNE KISITLAMA GETİRİLDİ

Bölgede çiftçiler tarafından yoğun şekilde kullanılan gölden yapılan sulamanın, su seviyesinde yeniden düşüşe neden olabileceği değerlendirildi. Yetkililer, kuraklık riskinin devam ettiğini vurgulayarak mevcut su varlığının korunması için bu kararın zorunlu olduğunu ifade etti.

KURAKLIK GEÇMİŞİ VE EKOSİSTEMİN KORUNMASI

Geçtiğimiz yıl tamamen kuruyan Çavuşçu Gölü, bu yıl yağışların etkisiyle yeniden su tutarak bölge halkı için umut olmuştu. Ancak benzer bir durumun tekrar yaşanmaması için önlem alınması gerektiği belirtildi. Alınan kararın hem doğal yaşamı korumayı hem de gölün sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçladığı ifade ediliyor.

(Meltem Aslan)