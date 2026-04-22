Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan kimdir? Yılmaz Tozan kaç yaşında, nereli? Yılmaz Tozan neden görevden uzaklaştırıldı?
İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar ile görevinden uzaklaştırılan Yılmaz Tozan gündemin öne çıkan isimleri arasında yer aldı. Uşak Eşme Belediye Başkanlığı görevini yürüten Yılmaz Tozan’ın hayatı ve siyasi geçmişi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Yılmaz Tozan kimdir? Yılmaz Tozan kaç yaşında, nereli? Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan hangi partili, neden görevinden uzaklaştırıldı? İşte detaylar...

İçişleri Bakanlığı'ndan Yılmaz Tozan kararı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yılmaz Tozan'ın "icbar suretiyle irtikap” ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, Eşme Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda tutuklanan Yılmaz Tozan'ın Anayasa'nın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Eşme Belediyesi hangi partide?

31 Mart 2024 yerel seçimleri ile Uşak'ın Eşme ilçesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından kazanıldı.

Yılmaz Tozan kimdir?

1973 yılında Uşak ilinin Eşme ilçesinde dünyaya gelen Yılmaz Tozan, ilk, orta ve lise eğitimini Eşme'de tamamladı. Eğitim hayatının ardından ticaretle uğraşmaya başlayan Yılmaz Tozan, uzun yıllar farklı alanlarda iş faaliyetlerinde bulundu.

Siyasi kariyerine 2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Uşak İl Genel Meclis Üyesi olarak başlayan Yılmaz Tozan, 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Eşme belediye başkanı olarak seçilmiştir. 

Yılmaz Tozan evli ve bir çocuk babasıdır. 

Kaynak: Haber Merkezi

