2 doktora “rüşvet’’ suçundan 12 yıla kadar hapis talebi
Üsküdar Devlet Hastanesi’nde görev yaparken “rüşvet“ iddiasıyla tutuklanan 2 doktor hakkında 4’er yıldan 12’şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sürecin hastalardan gelen şikayetler ile hastane yönetimi ve ilgili kurumlara yapılan ihbarlar üzerine başlatıldığı, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teknik ve fiziki çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Doktorlar G.Ö. ve C.G'nin hastalardan 20 bin lira ile 40 bin lira arasında değişen ücretler talep ettiği aktarılan iddianamede, bazı hastaların ödeme yaptıktan sonra ameliyat olduğu, bazılarının ise ödeme yapmayıp, tedaviden vazgeçtikleri ifade edildi.

305 bin 485 lira haksız kazanç

Sanıkların hastalardan toplam 305 bin 485 lira haksız kazanç elde ettikleri kaydedilen iddianamede savunması yer alan G.Ö. suçlamaları kabul etmedi.

Diğer doktor C.G. ise yaptığı şeyin etik ve ahlaklı olmadığını anladığını, talep ettiği parayı maddiyatı yeterli olmadığı için değil hırsından talep ettiğini söyledi.

Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, sanık iki doktor hakkında "rüşvet" suçundan 4'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Soruşturma

Başsavcılıkça, Üsküdar Devlet Hastanesinde görevli doktorlar G.Ö. ve C.G. hakkında, muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettikleri iddiasıyla soruşturma başlatılmış, bu kapsamda gözaltına alınan 2 doktor "rüşvet" iddiasıyla 11 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Kaynak: İHA

