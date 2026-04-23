Bisikletiyle otomobilin altına giren çocuk metrelerce sürüklendi: O anlar kamerada
Batman’da bisikletiyle ilerleyen 14 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu aracın altında kalarak yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün öğle saatlerinde Akyürek Mahallesi 205'inci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.G. (14) isimli çocuk bisikletiyle seyir halindeyken, M.T. (29) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu aracın altında kaldı.
Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre sürüklenen çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Y.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi.
Öte yandan kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde otomobilin bisikletli çocuğa çarptığı, çocuğun aracın altında sürüklendiği ve çevredeki vatandaşların panikle olay yerine koştuğu görüldü.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”