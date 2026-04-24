Gülistan Doku soruşturmasında yeni safha

İçişleri ve Adalet bakanlıklarının kooperasyonuyla derinleştirilen Gülistan Doku soruşturmasında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in tutuklanması ve gizli tanık beyanlarıyla süreç yeni bir boyut kazandı. Bakanlar Çiftçi ve Gürlek, “hiçbir ihmalin karanlıkta kalmayacağı“ vurgusu yaparken, dosyada 12 kişi tutuklandı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun akıbetine ilişkin yürütülen soruşturmada, 2025 yılından itibaren elde edilen yeni deliller ve tanık beyanları üzerine yargı ve idari mekanizmalar harekete geçti. Devletin en üst kademelerinden gelen açıklamalar, soruşturmanın kapsamının "delil karartma" ve "ihmal" iddialarını da içine alacak şekilde genişlediğini ortaya koydu.

"Hiçbir süreç karanlıkta kalmayacak"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaptığı açıklamada maddi gerçekliğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasının öncelikleri olduğunu vurguladı. Bakan Çiftçi, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e yönelik "delillerin karartıldığı" iddialarının ardından 17 Nisan 2026'da 2 mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini hatırlattı.

Çiftçi, süreçle ilgili şu bilgileri paylaştı;

Dönemin Valisi Tuncay Sonel, 17 Nisan'da görevden uzaklaştırılarak gözaltına alındı ve 21 Nisan'da mahkemece tutuklandı. Soruşturmanın etkinliğini değerlendirmek üzere toplamda 4 mülkiye ve 2 polis müfettişi sahaya indi. Jandarma Genel Komutanlığı, Doku'nun naaşının bulunması için teknik ve lojistik desteği sürdürüyor.

"Cesedin bulunamaması cinayet olmadığı anlamına gelmez"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı bir televizyon programında ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, soruşturmanın 2025'ten sonra gelen yeni delillerle ivme kazandığını belirtti.

Gürlek, dosyada bir gizli tanık beyanının olduğunu ve bu beyanların sahadaki bulgularla örtüştüğünü ifade ederek, "Gizli tanık, Gülistan'ın belirli bir yere gömüldüğünü ve daha sonra yerinin değiştirildiğini iddia ediyor. Yargıtay kararları açıktır; cesedin bulunamaması cinayet olgusunu ortadan kaldırmaz." dedi.

Gürlek ayrıca, Doku'nun telefonundaki sim kart kayıtlarının silinmesi ve hastane kayıtlarına müdahale edilmesi gibi suç isnatlarının titizlikle incelendiğini, firari şüpheli Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını anımsattı.

"İkinci dalga operasyon bekliyoruz"

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının operasyonlarıyla adalete olan inancın pekiştiğini söyledi. Şu ana kadar 12 zanlının tutuklandığını belirten Çimen, dosyada daha önce tutulan tutanakların "düzmece" olduğunu iddia ederek, "Dönemin kolluk amirlerini de kapsayacak ikinci bir operasyon bekliyoruz. Tuncay Sonel'in sadece görevi ihmalden değil, 'garantörlük' yükümlülüğünü yerine getirmeyerek insan öldürmeye iştirakten yargılanması için mücadele edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Tunceli'de adalet arayışı simgeleşti

Öte yandan, soruşturmadaki gelişmeler Tunceli'de yankı bulmaya devam ediyor. Kışla Meydanı'nda bir araya gelen sanatçılar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Gülistan Doku'nun fotoğraflarını ağaç dallarına asarak davanın takipçisi olacakları mesajını verdi.

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcılarının Tunceli'de gerçekleştirdiği eş güdüm toplantılarıyla, hem adli hem de idari süreçlerin eş zamanlı olarak yürütülmesine devam edileceği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi