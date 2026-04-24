Konya’da 42 metre uzunluğunda sofra kuruldu! Ücretsiz ikramlar ve daha fazlası burada..

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen Kültür ve Lezzet Festivali'nin ilk günü, renkli görüntülere ve yoğun katılıma sahne oldu. İki gün sürecek festival kapsamında vatandaşlar, hem kültürel etkinliklerle hem de yöresel lezzetlerle buluştu.

UZUN SOFRADA BİRLİK VE PAYLAŞIM

Festivalin dikkat çeken etkinliklerinden biri, 42 metre uzunluğunda kurulan sofrada gerçekleştirildi. Bu özel sofrada, kültürün zenginliğini yansıtan birbirinden farklı lezzetler özellikle çocuklarla buluşturuldu. Gün boyunca kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz ikramlar sunularak paylaşım ve dayanışma duygusu ön plana çıkarıldı.

GÖKYÜZÜNE 1001 DİLEK BIRAKILDI

Etkinlikler kapsamında çocukların katılımıyla 1001 dilek balonu gökyüzüne bırakıldı. Beyşehir semalarında yükselen balonlar, miniklerin umut ve hayallerini simgeledi. Festival alanında kurulan çocuk oyun grupları da gün boyunca yoğun ilgi gördü.

GENÇ YETENEKLER VE SANAT ETKİNLİKLERİ ÖNE ÇIKTI

Festivalde, Türkiye Aşçılar Federasyonu Milli Takım şeflerinin gerçekleştirdiği sanat atölyesi büyük beğeni topladı. Liseler arası yemek yarışması ise gençlerin yeteneklerini sergilediği heyecan dolu anlara sahne oldu. Ayrıca Büyükşehir Belediyesine ait Bilim Tırı'nda çocuklar hem eğlenip hem de öğrenme fırsatı yakaladı.

Yoğun katılımın gözlendiği festivalin ilk gününde organizasyona katılan vatandaşlara teşekkür edilirken, etkinliklerin 24 Nisan Cuma günü de (bugün) aynı coşkuyla devam edeceği belirtildi. Tüm vatandaşlar, festivalin ikinci gününe davet edildi.

(Cumali Özer)