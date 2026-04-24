GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,999 TL
EURO
52,698 TL
STERLİN
60,852 TL
GRAM
6.836 TL
ÇEYREK
11.296 TL
YARIM
22.420 TL
CUMHURİYET
44.293 TL
KONYA Haberleri

Cumali Özer
Muhabir
Konya’da 42 metre uzunluğunda sofra kuruldu! Ücretsiz ikramlar ve daha fazlası burada..

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen Kültür ve Lezzet Festivali'nin ilk günü, renkli görüntülere ve yoğun katılıma sahne oldu. İki gün sürecek festival kapsamında vatandaşlar, hem kültürel etkinliklerle hem de yöresel lezzetlerle buluştu.

UZUN SOFRADA BİRLİK VE PAYLAŞIM

Festivalin dikkat çeken etkinliklerinden biri, 42 metre uzunluğunda kurulan sofrada gerçekleştirildi. Bu özel sofrada, kültürün zenginliğini yansıtan birbirinden farklı lezzetler özellikle çocuklarla buluşturuldu. Gün boyunca kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz ikramlar sunularak paylaşım ve dayanışma duygusu ön plana çıkarıldı.

GÖKYÜZÜNE 1001 DİLEK BIRAKILDI

Etkinlikler kapsamında çocukların katılımıyla 1001 dilek balonu gökyüzüne bırakıldı. Beyşehir semalarında yükselen balonlar, miniklerin umut ve hayallerini simgeledi. Festival alanında kurulan çocuk oyun grupları da gün boyunca yoğun ilgi gördü.

GENÇ YETENEKLER VE SANAT ETKİNLİKLERİ ÖNE ÇIKTI

Festivalde, Türkiye Aşçılar Federasyonu Milli Takım şeflerinin gerçekleştirdiği sanat atölyesi büyük beğeni topladı. Liseler arası yemek yarışması ise gençlerin yeteneklerini sergilediği heyecan dolu anlara sahne oldu. Ayrıca Büyükşehir Belediyesine ait Bilim Tırı'nda çocuklar hem eğlenip hem de öğrenme fırsatı yakaladı.

Yoğun katılımın gözlendiği festivalin ilk gününde organizasyona katılan vatandaşlara teşekkür edilirken, etkinliklerin 24 Nisan Cuma günü de (bugün) aynı coşkuyla devam edeceği belirtildi. Tüm vatandaşlar, festivalin ikinci gününe davet edildi.

(Cumali Özer)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER