KONYA Haberleri

Konya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı



Konya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Konya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlama etkinlikleri, Anıt Alanında Atatürk anıtına çelenklerin koyulması ile başladı. Selçuklu Kongre Merkezinde devam eden kutlamalarda saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu, öğrenciler şiirler okudu.

Törende konuşan Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit,

"Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 106. yılını ve dünyanın ilk çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramını büyük bir gururla idrak ediyoruz. Hepimizi derinden etkileyen Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarımızda yaşanan elim olaylardan dolayı bu yıl 23 Nisan'ı gönlümüz buruk bir şekilde karşıladık. Bu vesileyle Ayla öğretmenimize ve öğrencilerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyorum. Ancak bilinmelidir ki, yaşadığımız bu derin hüzün kadar geleceğe dair beslediğimiz umudumuz da diri ve yücedir. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde yükselen okullarımız iyilik ve güzelliklerin yeşereceği sevgi bahçeleri olmaya devam edecektir. Başta çocuklarımız olmak üzere aziz milletimizin her bir ferdinin bayramını tebrik ediyorum" dedi.

Kutlama programına, Konya Valisi İbrahim Akın, protokol mensupları, askeri erkan, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

