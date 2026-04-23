Konyaspor - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Buna göre, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesini Yasin Kol yönetecek. Konyaspor - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu mu, Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, Konyaspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? İşte Süper Lig’de 31. haftanın programı ve hakemler şöyle..

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta heyecanı yarın, 25 Nisan Cumartesi, 26 Nisan Pazar ve 27 Nisan Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da bu maçları yönetecek hakemleri duyurdu. Buna göre, Galatasaray'ın, 26 Nisan Pazar akşamı sahasında Fenerbahçe ile mücadele edeceği derbide hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Süper Lig'de 31. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın
20.00 RAMS Başakşehir - Kasımpaşa: Yiğit Arslan

25 Nisan Cumartesi

14.30 Eyüpspor - Gaziantep FK: Reşat Onur Coşkunses
17.00 Kayserispor - Çaykur Rizespor: Gürcan Hasova
20.00 Göztepe - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

26 Nisan Pazar

14.30 Gençlerbirliği - Kocaelispor: Mehmet Türkmen
20.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Yasin Kol

27 Nisan Pazartesi
17.00 Corendon Alanyaspor - Samsunspor: Ozan Ergün
20.00 Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak

20.00 Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler

Kaynak: İHA

