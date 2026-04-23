Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Buna göre, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesini Yasin Kol yönetecek. Konyaspor - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu mu, Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, Konyaspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? İşte Süper Lig’de 31. haftanın programı ve hakemler şöyle..

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta heyecanı yarın, 25 Nisan Cumartesi, 26 Nisan Pazar ve 27 Nisan Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da bu maçları yönetecek hakemleri duyurdu. Buna göre, Galatasaray'ın, 26 Nisan Pazar akşamı sahasında Fenerbahçe ile mücadele edeceği derbide hakem Yasin Kol düdük çalacak. Süper Lig'de 31. haftanın programı ve hakemler şöyle: Yarın

20.00 RAMS Başakşehir - Kasımpaşa: Yiğit Arslan 25 Nisan Cumartesi 14.30 Eyüpspor - Gaziantep FK: Reşat Onur Coşkunses

17.00 Kayserispor - Çaykur Rizespor: Gürcan Hasova

20.00 Göztepe - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır 26 Nisan Pazar 14.30 Gençlerbirliği - Kocaelispor: Mehmet Türkmen

20.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Yasin Kol 27 Nisan Pazartesi

17.00 Corendon Alanyaspor - Samsunspor: Ozan Ergün

20.00 Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak 20.00 Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler Kaynak: İHA

