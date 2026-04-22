Konya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tenis Turnuvası tamamlandı

Karatay Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen “TBMM 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tenis Turnuvası”, yoğun katılım ve ilgiyle sona erdi. 7-14 yaş grubundaki sporcuların yer aldığı organizasyon, tenis severleri bir araya getirdi.

Karatay Belediyesi, Türkiye Tenis Federasyonu Konya İl Temsilciliği ve Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen turnuva, genç sporcuların buluşma noktası olurken heyecan dolu anlara sahne oldu. Konya'nın en büyük kapalı tenis kortuna sahip ilçelerinden biri olan Karatay, 23 Nisan kapsamında anlamlı bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı.

13-17 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenen turnuvada, kız ve erkek kategorilerinde 7-14 yaş aralığındaki sporcular madalya kazanmak için kıyasıya yarıştı. Karatay Kapalı Tenis Kortu'nda düzenlenen ödül törenine Spor Hizmetleri Müdürü Bilal Yavaş, Karatay İlçe Müdürü Ömer Özçelik, Türkiye Tenis Federasyonu İl Temsilcisi Ümit Dışpınar, hakemler, sporcular ve aileleri katıldı.

KILCA: "Karatay'da tenise ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz''

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi anlamlı bir günde çocukları sporla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, geleceğin teminatı olan çocukların gelişiminde sportif faaliyetlerin önemini vurguladı.

Başkan Hasan Kılca, şu değerlendirmelerde bulundu:

"23 Nisan gibi anlamlı bir günde çocuklarımızı sporla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Karatay Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sunacak her türlü organizasyonu önemsiyoruz. Bu turnuva, sadece bir spor etkinliği değil; aynı zamanda dostluğun, kardeşliğin ve centilmenliğin en güzel şekilde sergilendiği bir buluşma oldu.

Konya'mızın en büyük kapalı tenis kortuna sahip ilçesi olarak, böylesine değerli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye Tenis Federasyonu Konya İl Temsilciliğimiz ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle birlikte güzel bir iş birliği ortaya koyduk. Katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyor, onları yetiştiren ailelerine ve antrenörlerine teşekkür ediyorum. Bizler çocuklarımız için çalışmaya, onların hayallerine destek olmaya devam edeceğiz. Sporun birleştirici gücüyle daha sağlıklı ve daha güçlü nesiller yetiştirmeyi sürdüreceğiz.”

DIŞPINAR: "Karatay'da güzel bir tenis haftası yaşadık”

Türkiye Tenis Federasyonu İl Temsilcisi Ümit Dışpınar, bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapan Karatay Belediyesi'ne teşekkür ederek, ”7-14 yaş arası yaklaşık 200 çocuğumuz 5 gün boyunca eğlenceli tenis aktiviteleri yaşadı. İnşallah bu tesisler örnek olur ve sayıları artar. Çünkü gerçekten çok kıymetli tesisler. Türkiye çapında birkaç örneği var. Bu organizasyonda çocuklarımıza ev sahipliği yapan ve desteklerini esirgemeyen Karatay Belediye'sine, çocuklarımızı spor yapmaları için destekleyen velilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Veliler ve sporculardan Karatay Belediyesi'ne teşekkür

Turnuvaya katılan sporcular ve aileleri, 23 Nisan kapsamında düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek Karatay Belediyesi'ne teşekkür etti.

9 Yaş Kızlar Kategorisi'nde şampiyon olan İpek Aygül, "Birinci olduğum için çok mutluyum. Burayı seviyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenen bu turnuva için Karatay Belediyesi'ne çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

12 Yaş Erkekler Kategorisi'ni şampiyon olarak tamamlayan Ali Emir Aygül ise, "Böyle turnuvaların devamını diliyorum. Hem 23 Nisan'ı kutluyoruz hem de spor yaparak eğleniyoruz. Ödül kazanmak ve eğlenmek bizi mutlu ediyor. Tüm hocalarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Farklı kategorilerde dereceye giren sporcular ise şöyle:

9 Yaş Kategorisi – Kızlar

1. İpek Aygül

2. Zühre Öztürk

3. Esen İrdiren

9 Yaş kategorisi – Erkekler

1. Göktürk Uras Sabırlı

2. Oğuz Alp Aydemir

3. Çınar Renklibay

10 Yaş kategorisi – Kızlar

1. Eylül Coşgun

2. Elif Neva Oflaz

3. İpek Özçelik

10 Yaş Kategorisi – Erkekler

1. Şerafettin Taha Ceran

2. Deniz Eymen Okudur

3. Çınar Gönülalan

12 Yaş kategorisi – Kızlar

1. Beren Duru Yortanlı

2. İpek Güvercin

3. Bahar Soyarslan

12 Yaş kategorisi – Erkekler

1. Ali Emir Aygül

2. İbrahim Ediz Çetinkaya

3. Muhsin Aydın

14 Yaş kategorisi – Kızlar

1. Gülce Tosunoğlu

2. Arya Çağlar

3. Tuana Oral

14 Yaş kategorisi – Erkekler

1. Barış Sorkun

2. Yiğit Gürcan

3. Bilgehan Tuna Ceylan

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu