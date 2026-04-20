Üç milli güreşçimiz Tiran’da yarı finale yükseldi

Üç milli güreşçimiz Tiran’da yarı finale yükseldi
Arnavutluk’ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası’nın ilk gününde grekoromen stilde milli sporcularımız Rıza Kayaalp, Kerem Kamal ve Ömer Halis Recep, yarı finale yükseldi.

Başkent Tiran'daki Feti Borova Spor Salonu'nda grekoromen stil müsabakalarıyla başlayan organizasyonun ilk gününde gündüz seansı tamamlandı. Grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda elemeler ve çeyrek final müsabakaları yapıldı.

Türkiye'yi 130 kiloda temsil eden Rıza Kayaalp, son 16 turunda Ermeni Albert Vardanyan'ı 4-0 öndeyken 78 saniyede tuşla yenerek çeyrek finale çıktı.

Rıza'nın, Dünya Güreş Birliği (UWW) takımında yer alan Rus Marat Kamparov ile yaptığı çeyrek final müsabakası 1-1 bitti. Mili güreşçi, ilk puanı aldığı için adını yarı finale yazdırdı.

Rıza Kayaalp, finale kalması durumunda yarın "rekor "için mindere çıkacak. Rıza, 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşması halinde, Rus Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekorun tek sahibi olacak ve güreş tarihine adını "altın" harflerle yazdıracak.

Kerem ve Ömer Halis de yarı finalde

63 kiloda mindere çıkan Kerem Kamal, Ukrayna adına güreşen Maksym Liu'yu elemelerde 10-0 teknik üstünlükle yenerek çeyrek finale çıktı.

Çeyrek finalde de Azerbaycanlı Ziya Babashov'u 8-0 teknik üstünlükle geçen son Avrupa şampiyonu Kerem, yarı finale yükseldi.

Şampiyonaya çeyrek finalden başlayan Ömer Halis Recep de 55 kiloda İtalyan Adalberto Minazzi'yi 10-0 teknik üstünlükle mağlup ederek yarı finale çıktı.

77 kiloda mücadele eden ve ilk maçında Finlandiya'dan Akseli Elias Yli-Hannuksela'yı 4-0 yenen dünya üçüncüsü Ahmet Yılmaz, çeyrek finalde Moldovalı Alexandrin Gutu'ya 10-2 teknik üstünlükle mağlup oldu.

87 kilo son 16 turunda Macar Istvan Takacs'ı 6-1'le geçen Doğan Kaya da son olimpiyat şampiyonu Bulgar Semen Novikov'a çeyrek finalde 8-0 teknik üstünlükle yenildi.

Bu sıkletlerde yarı final müsabakaları, bugün akşam seansında gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin 30 sporcuyla katıldığı 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası, 26 Nisan Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA

