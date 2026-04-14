Konyasporlu Uğurcan Yazğılı; “Kupada da sonuna kadar gitmek istiyoruz“

Konyasporlu Uğurcan Yazğılı, takımın son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada hem lig hem de kupa hedeflerine dikkat çekti. Yeşil-beyazlı ekipte moralin yüksek olduğunu vurgulayan oyuncu, kalan maçların tamamında galibiyet hedeflediklerini belirtirken, taraftar desteğinin kritik virajda en büyük güçleri olduğunu ifade etti.

"Ligi en iyi şekilde bitirmek için çaba göstereceğiz"

Uğurcan Yazğılı, alınan son maçın ardından takımda moralin yükseldiğini belirterek, "Evet, dediğimiz gibi biraz rahatladık ama kalan maçlarda üç puan için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Konyaspor olarak ligi en iyi şekilde bitirmek için çaba göstereceğiz" dedi.

"Kupada da sonuna kadar gitmek istiyoruz"

Önlerinde kritik karşılaşmalar olduğunu söyleyen Uğurcan Yazğılı, "Şimdi önümüzde bir Antalya maçımız var. Ardından da çok önemli bir kupa maçında Fenerbahçe ile karşılaşacağız. Kupada da sonuna kadar gitmek istiyoruz, hedeflerimiz var" ifadelerine yer verdi.

Ligde henüz işlerinin bitmediğini söyleyen Yazğılı, kalan tüm maçlara galibiyet parolasıyla çıkacaklarını dile getirerek, "İşimiz bitmeden durmayacağız, tüm maçları kazanmak için mücadele edeceğiz. Her zaman olduğu gibi taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Özellikle böyle kritik maçlarda bizim için itici bir güç oluyorlar" dedi.

"Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor"

Takım içindeki rekabetin ve birlikteliğin altını çizen Yazğılı, "Kim oynarsa oynasın herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bu da takım adına çok olumlu. Bu yüzden herhangi bir sıkıntı görmüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

(Cumali Özer)