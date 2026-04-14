GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,727 TL
EURO
52,632 TL
STERLİN
60,788 TL
GRAM
6.874 TL
ÇEYREK
11.733 TL
YARIM
23.314 TL
CUMHURİYET
46.160 TL
SPOR Haberleri

Galatasaray’da Okan Buruk kararı: Dursun Özbek devrede

- Güncelleme Tarihi:

Galatasaray’da Kocaelispor karşısında alınan beraberlik sonrası teknik direktör Okan Buruk için karar verildi.

Galatasaray'da Kocaelispor karşısında alınan beraberlik sonrası teknik direktör Okan Buruk için karar verildi.Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kocaelispor'u ağırlamıştı. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan maçta 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmış ve zirve yarışında yara almıştı.

En yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 2'ye düşen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, eleştirilerin hedefinde yer bulmuştu.

BURUK İLE ÖZEL GÖRÜŞME

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Futbol A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Buruk ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

"SANA GÜVENİYORUZ"

Başkan Özbek'in Okan Buruk'a destek verdiği ve kalan 5 maçta duyduğu güveni yinelediği ifade edildi. Ayrıca Dursun Özbek'in Gençlerbirliği maçına kadar Kemerburgaz'daki tesislere daha sık ziyaretlerde bulunacağı aktarıldı.

İDDİALARDAN RAHATSIZ

Haberin devamında başkan Dursun Özbek'in Buruk için gündeme gelen "Sezon bitince gönderilecek" iddialarından rahatsız olduğu ve önümüzdeki günlerde konuyla ilgili bir açıklama yapacağı kaydedildi.

RAKİP GENÇLERBİRLİĞİ

Galatasaray, Süper Lig'de 68 puanla liderliğini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, 18 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
