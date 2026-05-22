1922 Akşehirspor, profesyonel lige adım attı. İzmir'de oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) play-off finalinde Konya temsilcisi 1922 Akşehirspor, Şiran Yıldız Spor'u 1-0 mağlup ederek Türkiye 3. Futbol Ligi'ne yükselme hakkı kazandı.
Uzatma dakikaları finali belirledi
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada iki ekip de büyük bir mücadele ortaya koyarken, normal süre golsüz eşitlikle sona erdi. Finalin kaderini uzatma dakikaları belirledi.
1922 Akşehirspor 3. Lig'e yükseldi
1922 Akşehirspor, 91. dakikada Furkan Karabatak'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan kırmızı-beyazlı ekip, sahadan galibiyetle ayrılarak 3. Lig bileti aldı.
Bu sonuçla 1922 Akşehirspor, gelecek sezon Türkiye 3. Futbol Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanarak önemli bir başarıya imza attı.
