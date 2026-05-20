Konyaspor meşalelerle uğurlandı!

Konyaspor, Türkiye Kupası Final aşamasında Antalya Stadyumu'nda oynayacağı Trabzonspor maçı için şehirden ayrıldı. Yeşil-beyazlı renklere gönül vermiş futbolseverler, Konya protokolüyle birlikte Anadolu Kartalı'nı Kayacık Tesisleri'nden meşale, tezahürat ve dualarla uğurladı. Organizasyonda Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve yöneticiler katıldı.

"KONYASPOR O KUPAYI GETİRECEK”

Konu hakkında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Takımımız bu sezon çok güzel bir performans gösterdi. Hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda. Şimdi de takımımızı Antalya'daki final maçına uğurluyoruz. Konya olarak hep birlikte buradayız. Takımımıza başarılar diliyoruz. İnanıyoruz ki Konyaspor, o kupayı Konya'ya getirecek” dedi.

"HERKESE BAŞARILAR DİLİYORUM”

Konyaspor Başkanı Ömer Atiker ise, "Uğur Başkanımın dediği gibi. Hedefimiz var. İnşallah amacımıza ulaşacağız. Kupamızı getirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

"KONUŞACAKLAR OTOBÜSTE”

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, "Konuşacak arkadaşlar otobüste, bizler en son konuşacak kişileriz. Takımımıza başarılar diliyoruz. İkinci kez kupayı Konya'ya getirmek istiyoruz. Hem hocamıza hem de oyuncularımıza başarılar diliyorum. Konya'da kenetlenmiş bir durum var. İnşallah güzel bir netice olacak.” ifadelerini kullandı.

"EN İYİSİNİ YAPMAK İSTİYORUZ”

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise, "Bizi bu şekilde uğurlayan büyüklerimize, taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. En iyisini yapmak için gidiyoruz. İnşallah şehrimizi mutlu edebiliriz” dedi.

