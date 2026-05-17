GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,625 TL
EURO
53,050 TL
STERLİN
60,900 TL
GRAM
6.682 TL
ÇEYREK
10.981 TL
YARIM
21.760 TL
CUMHURİYET
43.252 TL
SPOR Haberleri

Beyşehir’den Türkiye Şampiyonası’na uzanan başarı

Cumali Özer
Muhabir
Beyşehir’den Türkiye Şampiyonası’na uzanan başarı

Beyşehirli genç sporcu Eslem Tığ, Bolu'da düzenlenen Okullar Arası Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda gösterdiği başarılı performansla ilçenin gururu oldu. Türkiye genelinden sporcuların katıldığı organizasyonda mücadele eden genç yetenek, sergilediği performansla büyük beğeni topladı.

KONYA'DAKİ BAŞARISIYLA ŞAMPİYONAYA KATILDI

Artistik cimnastik branşında çalışmalarını sürdüren Eslem Tığ, Konya'da gerçekleştirilen mahalli yarışmalarda elde ettiği dereceler sayesinde Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Başarılı sporcu, elde ettiği sonuçlarla dikkat çekerek önemli bir organizasyonda yer alma fırsatı yakaladı.

BEYŞEHİR'İ GURURLA TEMSİL ETTİ

Bolu'daki şampiyonada hem okulunu hem de Beyşehir'i temsil eden Eslem Tığ, mücadele azmi ve disipliniyle takdir topladı. Beyşehir'den artistik cimnastik alanında Türkiye arenasına çıkan ilk sporculardan biri olan genç yetenek, ilçede spor adına önemli bir başarıya imza attı.

GENÇ SPORCUYA DESTEK MESAJLARI

Şampiyona sonrası Eslem Tığ'ın başarısı, eğitim camiası ve sporseverler tarafından memnuniyetle karşılandı. Genç sporcunun gelecekte daha büyük başarılara ulaşacağına inandıklarını belirten yakın çevresi ve destekçileri, emek veren antrenörlere ve ailesine teşekkür etti.

(Cumali Özer)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER