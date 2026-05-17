Beyşehir’den Türkiye Şampiyonası’na uzanan başarı

Beyşehirli genç sporcu Eslem Tığ, Bolu'da düzenlenen Okullar Arası Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda gösterdiği başarılı performansla ilçenin gururu oldu. Türkiye genelinden sporcuların katıldığı organizasyonda mücadele eden genç yetenek, sergilediği performansla büyük beğeni topladı.

KONYA'DAKİ BAŞARISIYLA ŞAMPİYONAYA KATILDI

Artistik cimnastik branşında çalışmalarını sürdüren Eslem Tığ, Konya'da gerçekleştirilen mahalli yarışmalarda elde ettiği dereceler sayesinde Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Başarılı sporcu, elde ettiği sonuçlarla dikkat çekerek önemli bir organizasyonda yer alma fırsatı yakaladı.

BEYŞEHİR'İ GURURLA TEMSİL ETTİ

Bolu'daki şampiyonada hem okulunu hem de Beyşehir'i temsil eden Eslem Tığ, mücadele azmi ve disipliniyle takdir topladı. Beyşehir'den artistik cimnastik alanında Türkiye arenasına çıkan ilk sporculardan biri olan genç yetenek, ilçede spor adına önemli bir başarıya imza attı.

GENÇ SPORCUYA DESTEK MESAJLARI

Şampiyona sonrası Eslem Tığ'ın başarısı, eğitim camiası ve sporseverler tarafından memnuniyetle karşılandı. Genç sporcunun gelecekte daha büyük başarılara ulaşacağına inandıklarını belirten yakın çevresi ve destekçileri, emek veren antrenörlere ve ailesine teşekkür etti.

(Cumali Özer)