GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,469 TL
EURO
53,162 TL
STERLİN
61,551 TL
GRAM
6.831 TL
ÇEYREK
11.226 TL
YARIM
22.247 TL
CUMHURİYET
44.219 TL
SPOR Haberleri

Konya’da hakem camiasını buluşturan turnuva tamamlandı

Cumali Özer
Muhabir
Konya’da hakem camiasını buluşturan turnuva tamamlandı
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Konya Şubesi tarafından düzenlenen futsal turnuvası, yoğun katılım ve büyük bir heyecan içerisinde tamamlandı. Hakemler, gözlemciler ve spor camiasını bir araya getiren organizasyon, centilmence mücadelelere ve renkli görüntülere sahne oldu.

Turnuva boyunca saha içerisinde dostluk, birlik, beraberlik ve fair-play ruhu ön plana çıkarken, takımlar kıyasıya mücadele etti. Sporseverlerin ilgiyle takip ettiği organizasyonda mücadele eden ekipler, ortaya koydukları performans ve centilmence oyun anlayışlarıyla takdir topladı.

Final müsabakalarının ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlar belli oldu. Turnuvanın şampiyonu "Var Gücü” olurken, "Yüzdebeş F.C.” ikinci, "De Marke” ise üçüncü sırada yer aldı. Organizasyon sonunda derece elde eden takımlara çeşitli ödüller takdim edildi.

Turnuvanın dikkat çeken anlarından biri ise kadın hakemlerin gerçekleştirdiği dostluk maçı oldu. Kadın hakemlerin sahadaki performansı, enerjisi ve mücadele azmi izleyenlerden büyük alkış aldı. Dostluk maçı, organizasyona ayrı bir renk katarken birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Turnuva sonunda düzenlenen mangal organizasyonunda ise hakemler, gözlemciler ve aileleri bir araya gelerek keyifli vakit geçirdi. Samimi ortamda gerçekleşen etkinlikte katılımcılar hem sezonun yorgunluğunu attı hem de dayanışma ve birliktelik duygusunu pekiştirdi.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Konya Şubesi yetkilileri, organizasyona katılım sağlayan tüm takımlara, hakemlere, gözlemcilere ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin meslektaşlar arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade etti. Yetkililer ayrıca önümüzdeki dönemlerde de benzer sosyal ve sportif organizasyonlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini belirtti.

 

(Cumali Özer)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER