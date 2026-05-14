Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Amcasını tüfekle öldürdü
Seyitgazi ilçesinde aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı kavgasında Mustafa Saygı, tüfekle amcası İlker Saygı’yı (32) öldürüp, oğlu Sabri Saygı’yı yaraladı. Şüpheli Mustafa Saygı gözaltına alınırken, yaralanan kuzeni tedavi altına alındı.
Eskişehir'de Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Cevizli Mahallesi'nde Mustafa Saygı ve Eyüp Saygı, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan amcası Sabri Saygı ve amcasının oğlu İlker Saygı arasında tartışma çıktı.
AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜLDÜ
Akrabalar arasındaki kavgada Mustafa Saygı av tüfeğiyle ateş ederek İlker Saygı ve Sabri Saygı'yı yaraladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri geldi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde İlker Saygı'nın hayatını kaybettiği, Sabri Saygı'nın ise yaralandığı tespit edildi.
YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI
Sabri Saygı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Şüpheli Mustafa Saygı, jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, öldürülen İlker Saygı'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
