Diyarbakır merkezli 9 ilde uyuşturucu operasyonu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturmada, 405 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini belirtti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, polis ekiplerince aylar süren titiz teknik takip ve "özel soruşturma" yöntemleri kullanılarak yürütülen kapsamlı operasyonla, Diyarbakır merkezli 23 ilde uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı "darbe indirildiğini" belirtti.
Sahadaki çalışmalar neticesinde, sokak satıcılarından suç örgütü yöneticilerine kadar uzanan kirli bir ağın deşifre edildiğini, gençleri uyuşturucu batağına çeken 405 şüpheliye karşı kapsamlı operasyon başlatıldığını vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:
"Bu başarılı ve sabırla yürütülen operasyonda emeği geçen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımıza ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Adalet Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımız arasındaki güçlü eş güdüm ve koordinasyon, evlatlarımızı zehirlemek isteyen odaklara karşı en güçlü dayanağımızdır. Vatandaşlarımızın güvenliği ve gençlerimizin geleceği için suç ve suçluyla mücadelemizi aynı kararlılık ve işbirliği anlayışıyla sürdüreceğiz."
