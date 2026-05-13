Türkiye genelinde nisan yağışları bereketli geçti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Türkiye genelinde nisan ayı yağışları mevsim normallerinin yüzde 50, geçen yılın aynı döneminin ise yüzde 19 üzerinde gerçekleşti.

MGM'nin "2026 Yılı Nisan Ayı Alansal Yağış Raporu"ndan derlenen bilgilere göre, Türkiye genelinde 1991-2020 normalleri nisan ayı yağış ortalaması 57,5 milimetre iken, bu yılın nisan ayında 86,5 milimetre yağış kaydedildi.

Raporda, nisan ayı yağışlarının tüm bölgelerde normallerinin üzerinde seyrettiği belirtilirken, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde son çeyrek asra yakın dönemin en yüksek yağış değerlerine ulaşıldığı vurgulandı.

Akdeniz ve İç Anadolu'da yağış rekoru

Marmara Bölgesi'nde nisan ayı yağışı 59,4 milimetre olarak ölçülürken, bölgede normallere göre yüzde 15, geçen yıla göre ise yüzde 40 artış yaşandı. Ege Bölgesi'nde ise yağışlar normaline göre yüzde 38 artarak 74,3 milimetreye ulaştı. Yağış miktarının normaline göre yüzde 91 arttığı Akdeniz Bölgesi, 101,9 milimetre yağışla son 24 yılın en yağışlı nisan ayını geride bıraktı. İç Anadolu Bölgesi'nde de benzer bir durum yaşanarak kaydedilen 60,8 milimetrelik yağışla son 23 yılın en yüksek nisan ayı yağış seviyesine ulaşıldı.

Yağışın merkezi: Güneydoğu Anadolu

Karadeniz Bölgesi'nde yağışlar normaline göre yüzde 44 artışla 80,9 milimetre seviyesinde gerçekleşirken, Doğu Anadolu Bölgesi 106,4 milimetre yağış alarak normaline göre yüzde 43'lük bir yükseliş gösterdi. Türkiye'nin nisan ayında en fazla yağış kaydedilen bölgesi olan Güneydoğu Anadolu'da ise 124,4 milimetre yağış kaydedildi. Bu bölgedeki artış oranı normaline göre yüzde 99, geçen yılın nisan ayına göre ise yüzde 100'den fazla olarak kayıtlara geçti.

Yağış şampiyonu Siirt, en az yağış İstanbul'a

İl bazlı değerlendirmede, nisan ayında en fazla yağışı 229,3 milimetre ile Siirt aldı. İstanbul ise 39,1 milimetre ile nisan ayında en az yağış alan il oldu. Yağışlar; Antalya, Osmaniye, Rize ve Siirt'te son 66 yılın; Kilis ve Muğla'da son 29 yılın; Karaman ve Mersin'de ise son 24 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Buna karşın Yalova, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yağışlar normallerine göre yüzde 20'nin üzerinde azalma gösterdi.

Bazı illerde ayın 25 günü yağışlı geçti

Türkiye genelinde nisan ayında ortalama 13,1 gün yağış görülürken, bu süre Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı illerinde 25 günün üzerine çıktı. Yağışlı gün sayısı Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis ve Van çevrelerinde 25 günü aşarken, Akdeniz ve Ege'nin kıyı kesimleri ile Ankara ve İstanbul çevrelerinde 5-10 gün aralığında kaldı.

Kaynak: Haber Merkezi