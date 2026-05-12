İki otomobil kavşakta çarpıştı: 8 yaralı

Kastamonu’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 8 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Doğu Çevreyolu Tosya Işıklı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.İ. idaresindeki 37 ADR 389 plaka Tofaş marka otomobil ile A.Ö. yönetimindeki 37 AAT 914 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan E.İ., S.İ., A.N., N.Ö., M.Ö. ve B.Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”