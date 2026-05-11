GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,417 TL
EURO
53,469 TL
STERLİN
61,935 TL
GRAM
6.890 TL
ÇEYREK
11.333 TL
YARIM
22.459 TL
CUMHURİYET
44.641 TL
GÜNCEL Haberleri

Feci kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Feci kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışarak ağır yaralanan motosikletin sürücüsü 15 saat sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza dün saat 21.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Karalar yolu caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan ABD uyruklu Hurishan Bayramalı O.(42) yönetimindeki 16 KKA 830 plakalı motosiklet, karşı yönden gelip sokağa dönüş yapan sürücü Gamze D.(34) yönetimindeki 55 AGF 195 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen yaralı ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi. Sürücü kazadan 15 saat sonra hayatını kaybetti. Adliyeye sevk edilen kadın sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER