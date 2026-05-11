Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ’rüşvet’ ve ’yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklanıp, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuru yaptı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının 5 Temmuz 2025 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk, edimin ifasına fesat karıştırma, irtikap, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlamasıyla başlattığı soruşturmanın yargı süreci devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.
İkisi tutuklu 41 sanığın yargılandığı ikinci duruşmanın sonunda önce Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek itirafçı oldu, hemen ardından da babası Muhittin Böcek ek ifade vermek üzere savcılığa başvuruda bulundu.
10 Mayıs Pazar günü öğle saatlerinde adliyeye getirilen Muhittin Böcek gece saatlerine kadar savcılıkta itirafçı olarak ek ifade verdi.
Muhittin Böcek hakkında savcılık hazırladığı 702 sayfalık iddianamede 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapsini talep etmişti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”