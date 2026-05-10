KONTV Ankara temsilcisi Sinan Burhan: “Gazeteci eleştirilebilir ama hakaret asla kabul edilemez’’

- Güncelleme Tarihi:

Özgür Özel ile Sinan Burhan arasında yaşanan "mikrop” tartışması siyasetin gündeminde yer aldı. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni, Türkiye Basın Federasyon Genel Başkanı ve KONTV Ankara Temsilcisi Sinan Burhan, kendisine yönelik ifadelerin eleştiri sınırlarını aştığını belirterek tepki gösterdi.

Burhan, yaptığı açıklamada gazetecilerin eleştirilebileceğini ancak hakaretin kabul edilemeyeceğini ifade ederek, Ahmet Hakan Coşkun'un desteğine teşekkür etti.

Hürriyet'te yayımlanan değerlendirmede Ahmet Hakan, "Gazeteci dokunulmaz değildir. Gazeteci nasıl siyasetçileri eleştiriyorsa siyasetçiler de gazeteciyi eleştirecek. Ama eleştiri başka, hakaret başka” ifadelerini kullandı.

Yazıda, CHP Lideri Özgür Özel'in televizyon programındaki sözlerinin eleştiri sınırını aştığı savunularak, Sinan Burhan için kullanılan "mikrop” ifadesinin yanlış olduğu belirtildi. Ahmet Hakan ayrıca, Özel'in yoğun ve stresli bir süreçten geçtiğini ifade ederek, yaşananlardan dolayı özür dilemesinin doğru olacağını kaydetti.

Tartışmanın ardından sosyal medyada da çok sayıda yorum yapılırken, olay basın-siyaset ilişkileri ve ifade dili açısından yeni bir tartışma başlattı.

Kaynak: Haber Merkezi

