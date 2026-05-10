KONTV Ankara temsilcisi Sinan Burhan: “Gazeteci eleştirilebilir ama hakaret asla kabul edilemez’’

Özgür Özel ile Sinan Burhan arasında yaşanan "mikrop” tartışması siyasetin gündeminde yer aldı. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni, Türkiye Basın Federasyon Genel Başkanı ve KONTV Ankara Temsilcisi Sinan Burhan, kendisine yönelik ifadelerin eleştiri sınırlarını aştığını belirterek tepki gösterdi.

Burhan, yaptığı açıklamada gazetecilerin eleştirilebileceğini ancak hakaretin kabul edilemeyeceğini ifade ederek, Ahmet Hakan Coşkun'un desteğine teşekkür etti.

Hürriyet'te yayımlanan değerlendirmede Ahmet Hakan, "Gazeteci dokunulmaz değildir. Gazeteci nasıl siyasetçileri eleştiriyorsa siyasetçiler de gazeteciyi eleştirecek. Ama eleştiri başka, hakaret başka” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel özür diler mi ? Dilemez.!!! Beni eleştirebilir. Biz dokunulmaz değiliz. Ama hakaret asla kabul edilemez. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun'a desteği için teşekkür ederim. pic.twitter.com/zfiMjDURK0 — Sinan Burhan (@snnburhan) May 10, 2026

Yazıda, CHP Lideri Özgür Özel'in televizyon programındaki sözlerinin eleştiri sınırını aştığı savunularak, Sinan Burhan için kullanılan "mikrop” ifadesinin yanlış olduğu belirtildi. Ahmet Hakan ayrıca, Özel'in yoğun ve stresli bir süreçten geçtiğini ifade ederek, yaşananlardan dolayı özür dilemesinin doğru olacağını kaydetti.

Tartışmanın ardından sosyal medyada da çok sayıda yorum yapılırken, olay basın-siyaset ilişkileri ve ifade dili açısından yeni bir tartışma başlattı.

