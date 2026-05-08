Konya’da 28 yaşındaki gence tüfekle saldırı! Olayda YENİ GELİŞME

Konya'nın Akşehir ilçesinde geçtiğimiz günlerde Seyran Mahallesi'nde meydana gelen tüfekli saldırıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen kişiler arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında kimliği açıklanmayan şüpheli, yanında bulunan tüfekle 28 yaşındaki K.T.'ye ateş açtı. Saçmaların hedefi olan K.T., kol ve karın bölgesinden yaralandı.

YARALI KONYA'YA SEVK EDİLDİ

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahsa ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K.T., burada yapılan müdahalenin ardından ileri tedavi için Konya'ya sevk edildi.

ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Soruşturmanın devam ettiği süreçte şüphelinin polis ekiplerine teslim olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı, daha sonra adliyeye sevk edildi.

MAHKEMECE TUTUKLANDI

Akşehir'de büyük yankı uyandıran tüfekli saldırı olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çok yönlü soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi