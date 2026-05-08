Mustafa Destici Konya’ya geliyor

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Konya'da düzenlenecek olan Olağan İl Kongresi programına katılmak üzere şehre geliyor. Partililerin yoğun ilgi göstermesi beklenen kongrede, birlik ve beraberlik mesajlarının ön plana çıkacağı ifade edildi.
KONGRE 9 MAYIS'TA DÜZENLENECEK
Büyük Birlik Partisi Konya İl Teşkilatı tarafından organize edilen kongre, 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Programın adresi ise Mevlana Kültür Merkezi olarak açıklandı.
PARTİLİLERE DAVET ÇAĞRISI
Yapılan davette, Genel Başkan Mustafa Destici'nin katılımıyla gerçekleşecek kongreye tüm vatandaşların ve partililerin davetli olduğu belirtildi. Programın sosyal medya hesapları üzerinden de canlı yayınlanacağı duyuruldu.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”