CHP’de Özkan Yalım partisinden ihraç edildi

CHP, Uşak Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edildiğini açıkladı.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Özkan Yalım, CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi.
Yasal sürenin tamamlanmasının ardından, Yüksek Disiplin Kurulu 2 Mayıs'ta olağanüstü toplandı. Yapılan toplantıda Özkan Yalım'ın partiden ihracına oy birliğiyle karar verildi.
Kaynak: AA