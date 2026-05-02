Konyalı genç kız Antalya’da hayatını kaybetti! Henüz 20 yaşındaydı

Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Balcılar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Duran'ın vefatı, ailesi ve yakın çevresinde derin üzüntüye yol açtı.
Edinilen bilgilere göre kaza Akseki ilçesinde meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan Seher Duran, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Konya'da toprağa verilecek
Genç yaşta hayatını kaybeden Duran'ın ölümü, başta Konya olmak üzere sevenlerini yasa boğarken, cenazesinin memleketi Konya'nın Taşkent ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.
